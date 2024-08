Cuenta Pública 2023: Daño patrimonial en Ixtaczoquitlán superaría los 120 mdp

El Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán debe solventar un presunto daño patrimonial de 120 millones de pesos en la Cuenta Pública 2023, en donde recibió observaciones técnicas y financieras.

De acuerdo con el dictamen del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), la Comisión de Hacienda cuenta con un plazo de 15 días para poder hacer las solventaciones correspondientes.

Sin embargo, debido a que seis ediles, incluida la síndica no han firmado estados de cuenta y ampliaciones de obras desde noviembre del 2023, no se sabe cómo procederá la autoridad municipal.

¿Qué dice el informe de la Cuenta Pública 2023 de Ixtaczoquitlán?

En una parte del dictamen del Orfis, se señalan 12 observaciones de carácter financiero presupuestal y 13 recomendaciones; también, 15 observaciones técnicas a obra pública y 10 recomendaciones.

Asimismo, hay cinco observaciones referentes a deuda pública, obligaciones y disciplina financiera y nueve recomendaciones por parte del ente fiscalizador en ese rubro.

Parte del reporte de la Cuenta Pública 2023 de Ixtaczoquitlán

"Existe un saldo no ejercido correspondiente a ejercicios anteriores; sin embargo, el Ente fiscalizable no realizó las acciones para programar la aplicación y comprobación del recurso no señalado", se menciona al citar una cantidad de 73 mil 992.74 pesos en recursos del FISMDF correspondientes a la Cuenta Pública 2022.

Cabe recordar que en reiteradas ocasiones la síndica y cinco regidores demandaron mayor información en torno a la aplicación de recursos públicos en obras, claridad en ingresos municipales y otros aspectos como licitaciones.