¿Cuántos migrantes veracruzanos han sido deportados de Estado Unidos?

Menos de 50 migrantes originarios de Veracruz han sido deportados desde Estados Unidos, confirmó el director general de Atención a Migrantes, Bertoldo Reyes Campuzano.

Hasta el momento, ninguno de los repatriados ha solicitado apoyo gubernamental para su retorno, optando por trasladarse de manera independiente.

Reyes Campuzano explicó que desde el 20 de enero se mantiene un monitoreo constante de los puntos de traslado y deportación en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM).

"Hasta la fecha hay menos de 50 migrantes veracruzanos; ellos no han solicitado acompañamiento, han decidido moverse por decisión propia. Eso ha reportado el INM", precisó el funcionario.

Sobre las medidas de apoyo disponibles para los migrantes deportados, el director indicó que tanto el gobierno estatal como el federal disponen de un programa de atención integral para quienes regresan al país.

¿Se han dado deportaciones masivas de veracruzanos?

No obstante, destacó que algunos podrían haber recibido asistencia sin recurrir a los canales oficiales.

"Nos estamos coordinando con la Federación. La situación es similar en otras entidades federativas como Hidalgo y Jalisco; no es masivo, no se ha solicitado un grupo, no se ha solicitado un camión para repatriar a 50 migrantes, no es así", señaló.

Reyes Campuzano subrayó que, en caso de que los migrantes soliciten apoyo, el Estado cuenta con la logística y estructura necesarias para brindar la atención correspondiente en coordinación con otras dependencias.