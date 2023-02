Convocan DIF de Texistepec a jornada de divorcios colectivos

En un hecho inédito en la región y posiblemente en el Estado; el sistema municipal para el Desarrollo integral de la familia (DIF) de Texistepec, realizará la primera jornada de divorcios colectivos, posiblemente en este mes, considerado el del amor y la amistad.

El sistema DIF que encabeza Nancy Leaños Fernández, lanzó la convocatoria correspondiente, poniendo como fecha máxima el 10 de febrero para entregar la documentación necesaria para obtener la disolución del vinculo matrimonial.

Este hecho, podría deberse no solo a buscar un beneficio para la población de Texistepec, si no mostrar las diferencias que aun existen entre la titular del sistema municipal DIF con el alcalde, Víctor Manuel Sánchez Florentino, pues en la convocatoria marcada por el Ayuntamiento.

Para el festejo del día del amor y la amistad, el logo y nombre de esa dependencia asistencia, fue excluido, contrario a lo que ocurre en otros municipios, donde esta fiesta la realiza la dependencia en coordinación con la alcaldía y la comuna.

Dentro de la convocatoria para la primera jornada de divorcios colectivos, no aparecen los logos del Gobierno municipal ni del Ayuntamiento, solo los del sistema DIF y se menciona exclusivamente a Nancy Leaños Fernández, como la convocante.

"El DIF Municipal a cargo de la C. Nancy Leaños Fernández, lanza la convocatoria de la primera Jornada de Divorcios colectivos, con el propósito de fomentar el libre desarrollo de la personalidad de los beneficiados ya que esto constituye la expresión jurídica del principio liberal de "autonomía de la persona", de acuerdo con el cual al ser valiosa en sí misma la libre elección individual de planes de vida, el estado tiene prohibido interferir en la elección de éstos, debiéndose limitar a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno elija, así como a impedir la interferencia de otras personas en su persecución".

La fecha para esta jornada, no se ha especificado, solo que, se tiene hasta el 10 de febrero para presentar la documentación.

Los aspirantes al divorcio, deben ser personas que hayan contraído matrimonio en el registro civil de Texistepec, radicar ambos en la misma municipalidad, no tener controversia de pensión alimenticia y/o guarda y custodia de menores y tener como mínimo 2 años de estar separados.

En cambio el gobierno municipal de Texistepec ha convocado para el 14 de febrero, a las parejas que deseen adquirir el matrimonio mediante la donación gratuita del acta, esto como parte y tradición de los festejos del día del amor y la amistad.

El año pasado, a mediados del 2022, en que el Gobierno municipal rindió un informe preliminar de sus actividades, Nancy Leaños dio a conocer que no estaba recibiendo el apoyo necesario para cumplir los compromisos sociales a los que se había comprometido su difunto esposo, José Luis Flores Sabiaur.

Acusó en esa fecha, julio del 2022, que el presidente Victor Manuel Sánchez Florentino no le daba los recursos necesarios para tener un servicio médico adecuado, enfermeras y personal de sicología.

La viuda de José Luis Flores Sabiaur, se dijo frustrada por el poco apoyo que reciba del presidente municipal, Víctor Manuel Sánchez Florentino, para atender a la población vulnerable de Texistepec, a través del sistema municipal para el Desarrollo integral de la familia que aún preside.

La molestia de Nancy Leaños, lo expresó al bajar del escenario donde el presidente municipal, dio a conocer un informe semestral que ofreció el alcalde y a la cual acudió en calidad de invitada, y en el que se dio a conocer que el DIF recibe mensualmente un apoyo de cien mil pesos; Nancy Leaños Fernández sostuvo que esa cantidad no sirve para sacar adelante los apoyos que le requiere la ciudadanía de Texistepec pues solo alrededor de diez mil pesos, que quedan para eso.

Sostuvo en ese entonces, que de esos cien mil pesos, se cubría la nómina de 14 empleados, gasolina y viáticos; que no contaba con médico, la sicóloga que tiene estaba asignada al Instituto municipal de la mujer y era enviada por parte del gobierno federal y además tenía que enviar una trabajadora social a la Fiscalía especializada en atención a delitos cometidos contra la familia.

Dijo estar esperando un aumento de ese presupuesto..."Si, estoy esperando la buena respuesta, ojalá el alcalde acceda a eso, porque la gente está pidiendo a gritos que se le apoye, pero la verdad no se puede hacer más de lo que hay, trabajo con lo que me da el alcalde"

Se dijo frustrada del apoyo que recibía en ese entonces..."Claro, como no frustrarte porque realmente fueron muchas cosas. la gente confío en mi esposo, y en mi persona, siento poco o mucho de presión porque no tengo los medios para apoyar a mi gente, pero no está en mis manos, es frustrante. La gente requiere médico y hasta el día de hoy no tenemos médico" afirmó en ese entonces, en una entrevista para Imagen del Golfo.

El mes pasado, 17 de enero, en el marco de la visita de la presidenta del sistema estatal para el desarrollo integral de la familia, Rebeca Quinanar Barceló, a la ciudad de Acayucan, Imagen del golfo intentó cuestionar sobre si había mejorado la relación entre Nancy Leaños y el presidente municipal, pero dijo no querer hablar al respecto.

Nancy Leaños Fernández es presidenta del sistema municipal para el Desarrollo integral de la familia (DIF) como un compromiso moral del presidente municipal, Victor Manuel Sánchez Florentino, con José Luis Flores Sabiaur, esposo de la primera, quien había ganado la presidencia municipal en el 2021 pero antes de tomar protesta, murió a consecuencia de un cáncer que le aquejaba.

José Luis Flores era un empresario, dueño de la empresa LIM del Puerto, que extraía hidrocarburos en la Unidad minera Texistepec, pero durante la administración del también fallecido, Saúl Reyes Rodríguez, quien fue asesinado en diciembre pasado; fue expulsado de esa área industrial y desde entonces, se le impidió seguir realizando su labor, en un conflicto que a la fecha continua, ahora con la asociación civil, Campesinos Unidos por Texistepec.

Según el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jimenez, ese conflicto habría derivado en el homicidio del ex alcalde Saúl Reyes Rodriguez y del entonces regidor, Enrique Arguelles Montero, quien también fue ultimado semanas antes que el ex munícipe.

Nancy Leaños Fernández pudiera ser una de las posibles aspirantes a la presidencia municipal el próximo 2025, de ahí que su imagen no se le permita despegar desde la administración pública municipal.

El evento del día del amor y la amistad, en el 2022, fue organizado por el sistema municipal DIF, como se acostumbra en la mayoría de los municipios aledaños; y en este año, la labor fue asignada, se informó, a la regiduría primera, por lo que en la convocatoria que existe en la página oficial de Facebook del Ayuntamiento local, el logo de la dependencia y el nombre de su titular, fueran excluidos.

La oficina municipal del registro civil, tampoco fue convocada para la primera jornada de divorcios colectivos, según se informó oficialmente y solo fue llamada, para el festejo del día del amor y la amistad.