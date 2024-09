Continúa búsqueda de Cynthia González; van 3 meses de su desaparición en Poza Rica

La búsqueda de Cynthia González continúa en Poza Rica y en diversas regiones de la entidad veracruzana. Se cumplieron tres meses de su desaparición y su mamá, la señora Inocencia González hizo un pronunciamiento.

"Son tres meses un día sin una llamada, sin ningún mensaje, tres meses un día que no sé dónde estás, tres meses un día que no he parado de buscarte hija, que no sé cómo estés, hoy hago un llamado a la sociedad mexicana, ya que los buenos somos más a que se unan a nosotros, a las búsquedas, a la difusión".

Es parte de lo que publicó mediante un video en la página de Facebook "Justicia para Cynthia", donde recordó que la búsqueda continúa a pesar de todas las adversidades.

Desapareció cuando se dirigía a clases

Cynthia González, es una joven de 26 años de edad, quien estudiaba la licenciatura en Ingeniería Petrolera en la ciudad de Poza Rica, al norte de Veracruz, pero es originaria de Acambay, estado de México.

Ella fue reportada como desaparecida el día miércoles 12 de junio 2024 en el trayecto de la colonia Revolución hacia la facultad de Ingeniería Petrolera de la Universidad Veracruzana (UV), ubicada en el mismo sector poblacional.

En el video, la mamá de Cynthia comentó que sigue con la búsqueda de su hija, tal y como lo hacen 116 mil familias en el país mexicano que tienen reportada la desaparición de alguno de sus integrantes.

La ficha de búsqueda

Cynthia González González, edad, 26 años; fecha de nacimiento, 25 de noviembre de 1997; estatura, 1 metro con 65 centímetros; color de ojos, café, claro; color de piel, morena, clara; cabello, castaño oscuro, corto, rizado.

Lugar de desaparición, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz; fecha de desaparición, 12 de junio de 2024; señas particulares, tatuajes en ambas manos, pierna izquierda y nuca. Dificultad al caminar.