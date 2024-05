Constructores de Veracruz ajustan horarios por olas de calor

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Veracruz-Centro, Rafael Fernández de Lara Sánchez, afirmó que trabajadores de la construcción han tenido que implementar medidas para evitar ser víctimas de las olas de calor que han azotado a gran parte de la entidad

En el último mes, la entidad ha tenido tres olas de calor, de las 5 que se tienen previstas en este año, lo que ha ocasionado por lo menos la muerte de 14 veracruzanos, esto de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal.

Por ello los empresarios tomaron medidas para evitar que los trabajadores de obras sufran golpes de calor. Fernández de Lara Sánchez explicó que a los trabajadores se les modificó el horario de comida, además de que se les insta a hidratarse:

Dijo que las empresas constructoras también están alertas en caso de que algún trabajador comience a sentirse mal, ya que algunos evitan informarlo.

En ese sentido, indicó que, aunque no ha habido decesos, algunos sí han presentado molestias en esta temporada de calor, lo que los ha llevado a retirarse de su trabajo para ser hidratados.

"Si vemos, aunque no lo diga, que (el trabajador) da un pasito para acá y otro para allá, no muy coordinadamente, se retira de la obra y se mete a la sombra, se hidrata, porque hay veces que no quieren tomar agua".