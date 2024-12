Congreso local no ha sido amonestado por caso de alcalde electo de Lerdo

El Congreso de Veracruz no ha recibido un apercibimiento de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para proceder con la toma de protesta de Jorge Fabián Cárdenas Sosa como alcalde electo de Lerdo de Tejada, informó Esteban Bautista Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).

El también coordinador de la bancada de Morena señaló que la Comisión de Gobernación será la encargada de revisar el caso.

Sin embargo, aseguró que hasta el momento no existe un apercibimiento formal del Tribunal Electoral. "Está en su derecho, es decir, de dar su punto de vista, y es respetable. Cuando recibí al compañero Fabián no traía ningún documento. Ahorita lo del tribunal, no tenemos ninguna notificación", declaró Bautista Hernández.

El legislador mencionó que está al tanto de una solicitud enviada por la Fiscalía General del Estado (FGE) para verificar la situación jurídica de Cárdenas Sosa, quien enfrenta antecedentes legales.

SOLICITUD ANTE EL CONGRESO Y RECURSO ANTE EL TEPJF

Hace dos semanas, Jorge Fabián Cárdenas Sosa acudió al Congreso estatal acompañado por integrantes del Cabildo para reiterar su solicitud de asumir el cargo como presidente municipal de Lerdo de Tejada.

La petición fue turnada a la Comisión de Gobernación, pero hasta ahora no ha obtenido una respuesta oficial.

Ante la falta de resolución, el alcalde electo presentó un recurso ante la Sala Regional Xalapa del TEPJF. Según el órgano jurisdiccional, el Congreso de Veracruz podría ser objeto de sanciones como multas, arrestos o amonestaciones si continúa ignorando la solicitud de Cárdenas Sosa.

En una resolución reciente, la Sala Regional notificó al Poder Legislativo estatal que, bajo su estricta responsabilidad, debe cumplir con los trámites previstos en los artículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Además, advirtió sobre posibles medidas de apremio, contempladas en el artículo 32 de la misma ley, en caso de incumplimiento.

ANTECEDENTES

El caso de Jorge Fabián Cárdenas Sosa no está exento de controversias. A finales de noviembre, el alcalde electo fue liberado de prisión preventiva en Pacho Viejo, Coatepec, donde permanecía bajo acusación de amenazas.

En mayo de este año, también había recuperado su libertad tras enfrentar una acusación por secuestro agravado, por la que estuvo recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 14, en Durango.