Conflicto por el agua en comunidades de Soledad Atzompa; ¿qué está pasando?

Pobladores de Acultzinapa, en Soledad Atzompa, señalaron que si bien se pidió a los habitantes de Mexcala y Tetlatzinga una cuota de 15 pesos por familia al mes, la intención es aplicar esos recursos a reforestación.

Esto debido a que en los últimos seis o siete años el caudal del afluente que surte a las tres comunidades ha disminuido.

"La problemática surgió el pasado 23 de diciembre, cuando se citó a las autoridades locales de Mexcala para una plática en donde queríamos nosotros llegar a un acuerdo.

"Les pedimos una cuota de autosuficiencia para el mantenimiento del nacimiento, ellos dijeron que no tenían la capacidad de decidir y quedaron de consultarlo con el pueblo", explicaron.

Los pobladores señalaron que se les dio un plazo para reunirse de nuevo y no acudieron, pasaron dos meses más y cuando fueron seguían indecisos y pidieron otro plazo, pero en la tercera plática se les pidió que realmente se decidieran.

Indicaron que la intención es reunir el dinero e iniciar un proyecto reforestación y gestionar ante los gobiernos federal y estatal alguna acción para evitar el agotamiento de ese cuerpo de agua.

Mencionaron que de la capacidad de ese afluente ha disminuido en los últimos seis a siete años y en época de estiaje es lamentable cómo queda el caudal.

Recordaron que desde hace 25 años esas poblaciones han recibido el agua sin ningún problema, pero ahora se necesita hacer algo para evitar que siga disminuyendo el caudal.

"Lo que más causó molestia entre la población de nosotros es que ellos tienen una línea directa a sus tanques y nosotros tenemos una que abaste a nuestro tanque.

"Pero los habitantes de Tetlatzinga cierran la llave de paso para que a nuestro tanque no le llegue el agua y el de ellos se llene, pero el motor trabaja hasta 12 horas y el cárcamo ha estado a punto de quemarse, y hemos estado pidiendo que bajen esas horas", apuntaron.

Señalaron que la gente comentó que, si su río tiene 25 años abasteciendo sin ningún costo a esas localidades, ahora deben apoyar para restauración de los mantos.

Ante ese abuso, la gente pidió que se liberaran las válvulas a la mitad y se pusiera un candado, pero el encargado de manera la bomba de Tetlatzinga vio la cadena, se regresó, alarmó a toda la gente y entonces ellos bloquearon.

Mencionaron que han tenido pláticas entre las organizaciones líderes de la zona y el propio alcalde.

"Nosotros al momento las válvulas siguen como siempre, ellos ya no regresaron, ya no bombearon. El alcalde les dijo que fueran a ver, fueron y vieron que su tanque estaba lleno y que nosotros no hicimos nada malo", aseguraron.

Los habitantes de Acultzinapa indicaron que no tomarán ninguna otra medida, e incluso a maestros y personal del sector Salud nunca les ha afectado; pero ahora, con el bloqueo que hay por parte de Mexcala y Tetlatzinga, la gente se tiene que bajar y buscar otro medio de transporte o caminar unos 40 minutos.

Consideraron que ante la negativa de Mexcala a colaborar en la recuperación del río se pide la entrada de las autoridades del Estado para que les apoyen con un proyecto.

Agregaron que Mexcala tiene tres ríos y no deberían tener problema para el abasto, mientras que Tetlatzinga cuenta con un nacimiento, por lo que quizá sí tengan complicaciones para el suministro.

En cuanto al desabasto de agua que padece la población de Mexcala, indicaron que por sus mismas acciones no han querido subir a echar a andar su bomba, pero nadie se los ha impedido ni les han quitado ellos el suministro.