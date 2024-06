Confirma INE suspensión temporal de votación en Tlilapan por incendio

El vocal ejecutivo Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Josué Cervantes Martínez, indicó que autoridades electorales determinaron suspender de manera temporal la votación en Tlilapan.

Lo anterior luego de un incendio que afecta la zona; por lo que, como medida preventiva, se determinó suspender de manera temporal la votación en la casilla 4077.

Dijo que los pobladores solicitaron el apoyo del Gobierno del Estado de Veracruz para el envió de insumos que permitan atacar las llamas, y que se le informó que se enviarían dos helicópteros.

"Hay un incendio, demandan que se atienda, se privilegia la atención a ese riesgo para la sociedad y la forma de presión de las y los vecinos fue cerrar las casillas y, justamente, cerraron las puertas, como se aprecia en un video que está circulando".

Cervantes Martínez agregó que hay 68 casillas en la entidad veracruzana de las que no se tiene reporte si fueron o no instaladas. Añadió que no quiere decir necesariamente que no se hayan instalado.

"No es que no se hayan instalado, no tenemos reporte de que alguna casilla como no instalada, lo que nos hace pensar que las casillas sí se instalaron, pero hasta que no tengamos el reporte por parte del CAE no lo vamos a reflejar en el sistema", dijo.