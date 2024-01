Confía Manuel Huerta en encuestas de Morena; representan lo que quiere el pueblo

El precandidato a la primera fórmula al Senado de la República por Morena-PT-PVEM, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, señaló que si bien los resultados de las encuestas han tardado tiene la seguridad de que el proceso es "de total certidumbre".

Tan es así que, a pesar de que a él no lo querían "dejar pasar", hoy tiene el pase directo para esa representación.

"Aunque la dirección quiera hacer cosas indebidas, no pueden. A mí no me querían dejar participar en la encuesta y participé y me fue bien, a tal extremo que me dieron pase directo a la primera fórmula del Senado.

"No porque me lo haya dado, con todo el respeto, Claudia (Sheinbaum), que es una compañera extraordinaria ", expresó.

Huerta Ladrón de Guevara agregó que tampoco debe su candidatura a Rocío Nahle, "otra compañera extraordinaria", a la que se abrió paso por su alto nivel de competitividad y que será la gobernadora de Veracruz.

Mencionó que si bien recibió el pase a la primera fórmula al Senado no fue porque haya querido la dirección del partido, sino por el pueblo, que es el principal dirigente del movimiento.

Igor Rojí, ¿candidato de Morena?

Respecto a la posibilidad de que el exalcalde de Orizaba, Igor Rojí López, pudiera ser candidato por Morena en la próxima elección, señaló no saber si quiera serlo, pero al menos en lo inmediato no se vería bien.

"Yo lo saludé, me dio gusto en un evento. Él solito llega aquí, si llega ahorita lo vamos a recibir como a todos los ciudadanos. Es una persona destacada en esta ciudad, fue alcalde, y obviamente habla de la crisis que existe en los que no quieren dar ni el nombre", apuntó.

Huerta Ladrón de Guevara consideró que el PRI está en fase terminal; lo mismo ocurre con el PAN, porque ellos mismos fueron "los causantes de la tragedia nacional".

Consideró que Igor Rojí y otros personajes se han dado cuenta de esto y han dado un paso hacia la transformación, lo cual se celebra y en otro momento, si plantea alguna candidatura, tendrán que evaluar.

El precandidato comentó que si bien no estará este 7 de enero en el evento de Río Blanco, verá sin duda al presidente el 15 de septiembre en el Zócalo cuando le entregue la banda "a la próxima presidenta de México".

Huerta Ladrón de Guevara arribó al parque Apolinar Castillo la tarde de este domingo, en donde dirigió un mensaje. Lo acompañaron los también aspirantes a las coordinaciones distritales federal y local, Rogelio Rodríguez García y Víctor Pimentel Ramos.