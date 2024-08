Con mochilas bendecidas, fe ilumina el regreso a clases en Misantla

Con el inicio del nuevo ciclo escolar a la vuelta de la esquina, la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, bajo la dirección del cura Joaquín Sánchez García, ha organizado una emotiva celebración para este domingo 25 de agosto, en un gesto de fe y protección, el sacerdote ha invitado a todos los niños y adolescentes de la comunidad a asistir a misa con sus mochilas, las cuales serán bendecidas al final de la ceremonia.

El padre Joaquín Sánchez García extendió la invitación no solo a los estudiantes, sino también a las educadoras y profesores, destacando la importancia de encomendar el nuevo año académico a la protección divina, "queremos que nuestros niños y jóvenes inicien el ciclo escolar con la bendición de Dios, para que se sientan protegidos y guiados en su aprendizaje", expresó el sacerdote.

Los horarios de misa para este domingo serán los siguientes: a las 7:00 a.m. en la Abadía de las Madres Adoratrices, y en la Parroquia Central se llevarán a cabo a las 8:00 a.m., 10:00 a.m., 12:00 p.m., 5:00 p.m., 6:30 p.m., y 8:00 p.m., en todas estas celebraciones, se llevará a cabo la bendición de las mochilas, tanto en la parroquia como en las capillas de las colonias y comunidades que forman parte de la parroquia.

Este evento se ha convertido en una tradición para la comunidad, donde los padres y alumnos encuentran un momento de paz y esperanza al recibir la bendición antes de comenzar las actividades escolares, la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción espera una alta participación de la comunidad, reafirmando así su compromiso con la educación y el bienestar espiritual de los jóvenes.

La iniciativa de la bendición de mochilas es vista como una forma de acompañar a los estudiantes en su camino académico, recordándoles que la fe y el esfuerzo van de la mano, "esperamos que este acto sea un aliento para todos los estudiantes y profesores que comienzan este nuevo ciclo, y que les dé la fuerza para enfrentar los retos con optimismo y dedicación", concluyó el padre Joaquín.