Con Antología de cuentos Origami, buscan motivar a la lectura en Orizaba

Dentro de las actividades de la Feria Iberoamericana del Libro de Orizaba (FILO), este viernes se presentó el libro "Antología de cuentos Origami, Volumen Dos", el cual cuenta con relatos de 60 niños y niñas de quinto grado de la escuela primaria Úrsulo Galván.

René Peregrina, escritor y gestor cultural, explicó que Origami nació para acercar a los niños al hábito de la lectura, pero cuando no se conoce algo no se aprecia y no se respeta.

"Para nosotros no hubo un camino más sensato que invitar a los niños a escribir, y lo que en un inicio fue un taller de lectura se convirtió en la oportunidad para que expresaran sus emociones", señaló.

Peregrina explicó que actualmente se trabaja únicamente con los niños de quinto grado, y esta actividad escolar ya es muy esperada por los niños de cuarto y los padres se acercan para preguntar cuándo tendrán sus hijos ese taller.

Comentó que en sus actividades en la escuela, por seis meses los maestros les fomentan la lectura y posteriormente otros seis meses los preparan para la escritura, y es ahí cuando entran al taller de creación literaria "Salamandra".

Peregrina indicó que su deseo es que Orizaba se vuelva la ciudad con más escritoras y escritores del país.

Agregó que está pensando también en que el próximo año se enfocará en una revista para secundaria y preparatoria.

A su vez, el director de la escuela primaria Úrsulo Galván, Gabriel Roldán Reyes, explicó que con este libro se motiva a los niños para que puedan ser futuros escritores.

Comentó que el ilustrador Octavio Sánchez Oropeza hizo la portada del libro y en el interior hay algunas ilustraciones que hicieron los niños y el resto fueron hechas por el pintor Emmanuel Contreras.