Comunidades indígenas de Veracruz enfrentan reto en el trámite de RFC ante las citas limitadas del SAT

El encargado de los trabajos de los catálogos en Veracruz del INPI, Carlos Esteban Romero Gutiérrez, reconoció que las Comunidades Indígenas y Afromexicanas que hoy ya cuentan con su documento que avala su reconocimiento y les da un acceso a los recursos de parte de la Federación, el Estado y los Municipios, se enfrentarán a un nuevo reto que es, el tramitar su RFC, ya que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) otorga un número limitado de citas en general.

"Si hay pocas citas realmente, osea sacar una cita en el SAT se ha vuelto una tarea complicada para los ciudadanos y ahora que se da el tema de los Pueblos Indígenas, pues todavía sea vuelto un poco más complicado...

La idea es que el Instituto pudiera ver la posibilidad de agilizar las citas más allá del trámite porque nosotros estamos para apoyar a las comunidades para saber cuándo ya tienen sus documentos completos o si algo les hace falta pero el primer reto básicamente es obtener citas y es la gestión que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en el estado de Veracruz va a intentar hacer con el SAT del Estado de Veracruz".

Subrayó que para poder realizar este trámite es necesario que se realicen una asamblea extraordinaria en el que se genere su acta de Asamblea Comunitaria, nombrar un representante de la comunidad ante el SAT y que preferentemente puede ser el propio Agente o Subagente Municipal mismo que deberá tener RFC personal y firma electrónica; contar con un comité designado para la administración de los recursos, indispensable presentar la constancia que los acredita como comunidad indígena.

También te puede interesar... Participación ciudadana garantizará la transparencia en elección de jueces: Manuel Huerta

Estos serian los requisitos para tramitar su RFC

Carlos Esteban Romero aseguró que una vez que tienen estos documentos, el representante ante el SAT y después de haber hecho la cita previa que debe ser via internet , debe solicitar RFC para persona moral (ya que todavía tiene la limitante en la página), pero cuando se acude a las oficinas del SAT hacer la especificación que es para una comunidad indígena; presentar CURP, comprobante de domicilio personal e INE, nombramiento de agente municipal original y copia además del comprobante de domicilio de la agencia municipal de la comunidad.

Mencionó que es difícil para las comunidades hacer este tipo de trámites debido al tiempo de traslado y lo que se invierte para la realización del procedimiento, de ahí que es necesario que, cumplan con los requisitos que se piden para evitar que el sistema tributario los rechace por que algún documento esté incompleto o no cumpla con las especificaciones que solicitan.

También te puede interesar... UPAV Técnica de Misantla celebra logros académicos y apoyos a estudiantes

"La idea es apoyar lo más que se pueda y dentro de ese apoyar lo más que se pueda radica en encontrar la manera más simple de poder tener un acta de asamblea es muy importante porque justamente ahí van a designar qué persona es la facultad para poder sacar ese trámite en el SAT entonces que no se tenga unificación en el formato puede provocar que los regresen tres cuatro o cinco veces y a veces cuando no somos sensibles cuando las instituciones no somos sensibles, nos olvidamos de que esas idas y vueltas no nos queda ni a cinco, ni a 10 minutos les implica todo el día y es un día de trabajo y es un día de cuidar a los niños es un día de todos entonces la idea de unificar es exclusivamente para que el trámite se agilice vayan a la segura"

Aunque Romero Gutiérrez aclaro que no es nada imposible ya que, existen hasta el momento Ahuimol Tzimpiasco y Maguey Mahuaquite -ambas comunidades del municipio de Chicontepec, Veracruz- que han concluido satisfactoriamente su trámite gracias a que presentaron toda la documentación.