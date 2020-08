Como juego, jóvenes de Zongolica buscan retar a las autoridades

El presidente municipal de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, aseguró que lamentablemente se han detectado grupos de jóvenes que bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia prohibida retan, agreden e intentan burlarse de la autoridad, situación que no pasarán por alto ya que ello ha generado diferentes problemas en el municipio.

"A través de videos he encontrado casos lamentables donde jóvenes en estado de ebriedad se confabulan en un juego entre ellos y tienen la intención de burlarse o de dañar a la autoridad o de retar a la Policía o retar a las instituciones, lo he visto, donde personas, sobre todo en estado etílico o con algunas sustancias no permitidas, buscan la pelea o buscan en el reto hacia las autoridades y eso sí nos genera un problema porque tal pareciera que los muchachos piensan que la autoridad no está de su lado y es completamente al revés", dijo.

El alcalde afirmó que la ciudadanía debe entender que las instituciones se hicieron para ayudar a la sociedad; "por ejemplo, hoy el municipio de Zongolica es una Ciudad ordenada y limpia pero no sería posible sin el apoyo de los ciudadanos", por lo que exhortó a no agredir a las instituciones, que lo único que hacen es poner orden.

"Les pido a todos que hablemos con nuestros jóvenes sobre valores. Sí alguna autoridad ´se pasa de lanza´ como dicen tomaré cartas en el asunto, pero en lo general sí apoyamos a las autoridades porque finalmente las autoridades están haciendo un trabajo en beneficio de la gente".

El edil dijo que recientemente el ayuntamiento recibió una denuncia pública por una presunta infracción a un ciudadano en donde se violaron sus derechos, la cual ya es investigada y de encontrarse abusos el ayuntamiento procederá conforme a la ley.

En otro orden de ideas el alcalde señaló que se está iniciando el programa de siembra de café injerto, con el cual se pretenden sembrar aproximadamente cinco millones de plantas.

"Es una apuesta que estoy haciendo a favor del crecimiento económico del municipio, no me gusta que nuestro municipio tenga crisis y creo que en el futuro esto nos va ayudar muchísimo, tenemos tierras muy productivas, tenemos café de excelente calidad, un mercado más o menos seguro, entonces creo que va a ser muy importante este tema de la cafeticultura".

Puntualizó que independientemente de la entrega de las plantas también estarán dando asesoría técnica de qué es lo que requiere para su plantación.

Del mismo modo pidió paciencia a los ciudadanos de las diferentes comunidades en el tema del balastreo, incluso anunció que el próximo lunes las autoridades estarán reparando el camino de Palapa a Tecoxco y viceversa.

En cuanto a la pandemia por el COVID-19, el alcalde dijo que afortunadamente el municipio ha logrado frenar el número de contagios, contabilizando a la fecha 47 casos confirmados, dos sospechosos y dos defunciones.

"No me queda más que seguir trabajando en los esquemas que hemos planteado como la desinfección general en los espacios públicos, en las clínicas, en todos lados, eso ha ayudado muchísimo y es que mucha gente ya se está cuidando; pido una nueva llamada de apoyo a los comercios porque ahí es donde vemos que hay un poco de indisciplina".

Finalmente dio a conocer que este próximo viernes continuarán con la entrega de despensas; "hemos estado planteando entregar más de 50 mil despensas y al igual que en otros programas se está haciendo con recursos municipales.

"El presupuesto que nosotros tenemos, es el mismo que tenían los otros presidentes municipales, no tuvimos nada de incrementos y para mí es muy reconfortante lograr eso".