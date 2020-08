Colegio de Abogados Orizaba renueva presidencia

El Consejo Directivo del Colegio de Abogados Orizaba, Veracruz, Altas Montañas, habrá de definir este miércoles quién quedará como presidente del Colegio, esto luego de la renuncia en calidad de irrevocable por parte del abogado Silverio Gasca Vásquez, mientras tanto la presidencia se encuentra acéfala.

A través de un documento dirigido a los integrantes del Colegio, pero principalmente al Consejo Directivo, Gasca Vásquez reveló que su renuncia se debe a una cuestión de carácter personal, sin que esto afecte la buena relación de amistad que impera con el resto de los integrantes del Colegio de Abogados.

"Sin prejuicio de los lazos de amistad que durante el tiempo que he formado parte de este Colegio me ha brindado y que he tratado de corresponder en la misma medida, hoy por razones de carácter personal y profesional, me impide seguir participando y brindando la atención que el Colegio merece", señala.

Del mismo modo pidió a sus homólogos a que acepten su renuncia con carácter de irrevocable a partir de este 24 de agosto del año en curso, fecha en la que fue fechado el oficio, deseando que se mantenga abierta participación de los asociados de quienes dijo, esta seguro que seguirán marcando acciones de liderazgo.

Puntualizó que confía en qué el colegio seguirá marcando el liderazgo profesional en la zona y en general en el Estado, "estoy seguro que así será, en lo futuro con la abierta participación de los asociados".

El abogado penalista se encuentran en la espera de que, el Consejo Directivo defina dentro de los dos vicepresidentes que existen, cuál es la persona viable para desempeñarse en el cargo de presidente.