Clima extremo dificulta producción de chayote, afirman

Debido a que las condiciones climáticas han sido extremosas los productores de chayote han visto afectados sus cultivos, aunque no les ha pegado mucho en lo económico, indicó Ignacio Herrera López, productor en Ixtaczoquitlán.

"Es una situación difícil el producir el chayote en estos tiempos con las temperaturas extremosas que estamos viviendo", comentó.

Herrera López indicó que producir el chayote en estas condiciones es caro por todos los insumos que lleva, ya que requiere de mucha agua.

Agregó que debido a ello la presentación del producto no es buena, no se ve "bonito" y por ende a la gente no le parece atractivo.

No obstante mencionó que no han tenido afectación económica porque la caja está en 150 pesos.

Recordó que a Cuautlapan llegan compradores y ahí mismo se llevan las cajas y al menos hasta el domingo el precio de cada una era de 150 pesos.

Explicó que en esto ha ayudado el que por las mismas temperaturas la producción ha bajado en un 40 por ciento.

"En el argot chayotero decimos que los chayotes feos son más caros que los bonitos, porque cuando hay mucho chayote hay una calidad excelente, pero también una sobreproducción y el chayote baja de precio, pero ahora que está la carencia y al haber menos producto en el mercado, éste sube su precio", recordó.

Herrera López mencionó que gracias a ello no están padeciendo en el tema económico, pues aunque su producción disminuyó, el precio ha ido a la alza y eso les permite mantenerse.