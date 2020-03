Clausura de centro comercial en Mendoza, por denuncia municipal

La clausura parcial del centro comercial Súper Ahorros de Ciudad Mendoza obedeció a una denuncia por parte de la autoridad municipal, ya que los drenajes de la tienda no estaban siendo tratados de manera adecuada, confirmó el Procurador del Medio Ambiente en el estado, Sergio Rodríguez Cortés.

"Hubo una intervención de parte de la Procuraduría a la empresa Súper Ahorros que se establece ahí en Ciudad Mendoza. Se debió a una denuncia por parte de la autoridad municipal, la denuncia es porque los drenajes de la tienda no estaba siendo tratados de manera adecuada, había una fuga".

El funcionario estatal reveló que la dependencia a su cargo hizo una evaluación al establecimiento y se encontró un mal manejo de los aceites que utilizan de manera diaria para los alimentos; "todas las empresas que elaboran alimentos tiene que tener una trampa de grasas porque el aceite es altamente contaminante para el agua".

>> Clausuran plaza comercial en Ciudad Mendoza

"También encontramos un mal manejo de sus residuos, no tienen permisos de manejo especial y también nos dimos cuenta y constatamos que las descargas a los de drenajes tenían una fuga, es decir, los servicios sanitarios estaban con una fuga que daba a la parte de atrás de la tienda".

También dijo que al detectarse las irregularidades, la PMA procedió legalmente a hacer una clausura parcial, para con ello evitar afectar la economía de Ciudad Mendoza.

"Que quede claro, no fue una clausura total, no perjudicamos el objeto fundamental de la empresa que es la comercialización, no cerramos cajas, no cerramos el acceso principal, se cerró esa fuga de las descargas, se cerró el área de cocina y se cerraron las bodegas únicamente".

Rodríguez Cortés mencionó que no tenía conocimiento de que la empresa a finales del mes de febrero e inicios del mes de marzo ya tenía programado su cierre; "ya había un cierre programado, ya estaban liquidando a los trabajadores pero no tiene absolutamente nada que ver con la intervención de la Procuraduría del Medio Ambiente hizo".