Hay que ver de quién viene: Gobernador minimiza denuncia de corrupción en Salud-Veracruz

El gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, calificó como una "mentirota" del diputado del PRI, Marlon Ramírez Marín, la denuncia pública que señaló ante medios de comunicación por presunta corrupción en la Secretaría de Salud estatal.

Al respecto, invitó al legislador del tricolor, quien ocupaba la dirigencia estatal del partido en Veracruz, a que presente la denuncia correspondiente ante las instancias competentes.

"Si tuvieran pruebas ´nos dan en la torre´. Que pongan las pruebas y las denuncias. Que ponga la denuncia porque miren, ya me la sé, la idea es sacar la nota", dijo el Ejecutivo veracruzano.

Incluso, García Jiménez aseguró que dicha denuncia se trata de una estrategia del priísta debido a la disputa interna que existe al interior de la alianza entre el PRI, PAN y PRD para buscar un candidato o candidata a la gubernatura.

Opinó que la misma estrategia de confrontación la implementó el dirigente estatal de MC, Sergio Gil Rullán, refiriendo que buscó un supuesto debate promocionando su imagen con la idea de que el gobierno o estatal endeudó a Veracruz más que el exmandatario Javier Duarte de Ochoa.

"UNA VEZ ME EMBARQUÉ"

García Jimenez dijo que una vez "se embarcó" con este tipo de denuncias públicas, refiriéndose a la respuesta que dio respecto al caso de Araly Rodríguez, quien presuntamente tenía como domicilio una "tiendita" pese a ser proveedora de la Secretaría de Salud.

"Ya no me quiero embarcar en contestar porque la vez pasada me embarqué (...). Ya se dieron cuenta de la mentirota que se aventó, que presente la denuncia incluso ante las instancias que no están con nosotros", refirió.

DENUNCIA

Cabe señalar que el líder del PRI en Veracruz Marlon Ramírez Marín, denunció una presunta red de corrupción dentro de la Secretaría de Salud de Veracruz (Server), en la que podría estar involucrado el subsecretario de administración de la Secretaría de Finanzas, Eleazar Guerrero, así como servidores de la Contraloría General del Estado.

En conferencia de prensa, el líder explicó que mediante solicitudes de vía transparencia y pruebas que están sustentadas se han detectado fraudes en 18 dependencias del Gobierno de Veracruz desde el 2019 a la fecha.

Precisó que se trata de supuestos actos de corrupción donde el Gobierno del Estado constituyó cerca de 50 empresas, al parecer fantasmas, además de dar contratos a personas físicas por varios millones de pesos, quienes incluso son trabajadores del Estado.

Afirmó que en breve las pruebas serán presentadas ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con el afán de que se inicie una investigación.

Señaló qué, incluso se ha contratado un despacho de abogados en la Ciudad de México, que será en encargado de hacer una valoración del caso e interponer las denuncias penales por unos mil 500 millones de pesos ante la existencia de prestanombres, empresas fantasma y contratos directos en dichos actos ilícitos.