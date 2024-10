Catálogo de Comunidades Indígenas crece: 14 municipios serán atendidos por el Centro Coordinador de Huitzila

Un total de tres municipios más se añadieron recientemente al catálogo de Comunidades Indígenas y Afromexicanas en la región de Las Altas Montañas, sumando al momento un total de 14 municipios que serán atendidos por el Centro Coordinador de Pueblos Indígenas en Huitzila.

Esta acción permitirá que puedan acceder a los beneficios que por ley están plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos recién reformada en su Artículo Segundo.

El jefe de la oficina del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas en Huitzila, Veracruz, José Luis Domínguez Díaz, informó que los municipios que ya están siendo atendidos son: La Perla, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, Nogales, Huiloapan de Cuauhtémoc, Camerino Z Mendoza, Acultzingo, Soledad Atzompa, Atlahuilco, Astacinga y Tehuipango.

Municipio de Atzacan

Y se estarán incluyendo a Santa Ana Atzacan, Aquila y Mariano Escobedo para ingresarlos ya que también rigen por usos y costumbres, tienen sus asambleas comunitarias y es necesario considerarlos y si ellos se consideran, van a trabajar con ellos.

El funcionario dejó en claro que va a estar abierto de manera permanente para darlos de alta, por lo que deberán hacer asambleas para preguntarle a su pueblo si están de acuerdo que se auto reconozcan como pueblos originarios y si ellos están de acuerdo pasan a ser confiando en que todas van a aceptar porque van a tener un poco más de apoyos.

"Ese tema del catálogo empezó hace dos años y nos costó mucho trabajo puesto que nosotros no tenemos la veracidad tuvimos que meternos a ver si había sitio sagrados a ver si tenían algún tipo de uso y costumbre un platillo tradicional una vestimenta si hablan o no el idioma o si lo hablaron sus ancestros son muchos detalles que tenemos que estar investigando para poder determinar y decir si son o no son Indígenas o Afromexicanos".