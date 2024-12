Caso Esteban Bautista reaviva la autocrítica interna en Morena-Veracruz

El caso del diputado Esteban Bautista Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo)del Congreso del estado, se quiere utilizar como "cortina de humo", señalaron Jorge González Rojas y Juan Carlos Tzanahua López, integrantes del Centro de Estudios Sociales, Políticos y Económicos.

"Nosotros, los de la 4T no podemos ser omisos y ser cómplices de los actos de corrupción. Me parece que en ese sentido yo quiero separar dos cosas, y al diputado se le ha señalado de misoginia y de machismo y, por el otro lado, hay algo de corrupción, creo que son dos cosas distintas", indicó González Rojas.

Señalaron que la paridad de género se tiene que dar en los dos sentidos, por lo que decir que sólo los hombres pueden incurrir en conductas antisociales y las mujeres no, no es lo correcto.

Recordaron que en el 2018 el ahora ex presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a todos a portarse bien y en ese "todos" incluyó a hombres y mujeres a servir, a no robar y a no traicionar.

Remarcaron que si el diputado Bautista Hernández hace un señalamiento en ese sentido, nadie lo puede acusar de machista o misógino.

Puntualizaron que la Cuarta Transformación es la cuarta revolución y hacer crítica o autocrítica no es ser contrario a estos conceptos.

"Al interior de la Cuarta Transformación debe haber autocrítica, si no, no habrá transformación. De hecho la crítica es el combustible para hacer la transformación", remarcaron.

Consideraron que asegurar que en la 4T todo está bien y es bonito es autoengañarse, pues todavía hay muchas deficiencias y muchas tareas que cumplir y muchas cosas que rescatar.

Tzanahua López y González Rojas subrayaron que si cualquier integrante de la 4T incurren en desviaciones por error o por lo que sea, tiene que ser señalado, y si una compañera militante está desviándose de los principios y valores, el que se le señale no es misoginia ni machismo.

Apuntaron que es necesario señalar todos los errores que afecten el avance de la transformación en el estado y en el país y en ese sentido se debe recordar que la propia presidenta Claudia sheinbaum pardo dijo que no se puede ser omiso y mucho menos cómplices, ya sea que se trate de hombres o mujeres.

Cabe mencionar que los señalamientos en contra del diputado Esteban Bautista comenzaron a salir a raíz de que denunciará irregularidades durante la etapa de Juan José Gómez Cazarín en la Legislatura, ya que de acuerdo con auditorías se registraron algunos desfalcos.