Misantla enciende su Carnaval 2025 con la quema del mal humor

En un estallido de colores, música y crítica social, Misantla dio inicio oficial al Carnaval 2025 con una tradición que, año con año, combina el folclore con la voz del pueblo: la quema del mal humor, esta vez, el personaje que ardió en llamas frente a cientos de ciudadanos fue nada menos que el controversial mandatario estadounidense Donald Trump, representado con un monigote que simbolizaba el enojo popular por los recientes aranceles aplicados por su administración a productos internacionales.

La escena fue tan teatral como simbólica: un "juicio popular" precedió la quema, con un desfile encabezado por la Corte de Justicia del Carnaval, quienes llevaron al Trump de cartón por las principales calles de la ciudad hasta la simbólica hoguera, vestidos con diversa vestimenta y máscaras, los miembros de esta corte fingieron un juicio público entre carcajadas, abucheos y aplausos de los presentes, el mensaje fue claro: Misantla también protesta, pero lo hace con creatividad y alegría.

Acompañando a la caravana judicial, siguieron las distintas cortes que darán brillo a esta festividad: la majestuosa Corte Real del Carnaval 2025, encabezada por la reina Bresly Nicole Serrano y sus princesas Nahomi Muñoz Bernabé y Sheccid Cruz Rodríguez; la entrañable Corte Infantil, conformada por Joana Carreto Mundo como reina, Camila García López y Antonella Galaviz García como princesas, y el rey infantil Yandel Luna Triano, junto a los príncipes Antonio Alessandro Vázquez y Diego Alonso Martínez Lara.

También participaron con entusiasmo representantes de adultos mayores, donde la reina Oralia Franco Zárate y el rey Ramiro Sánchez López demostraron que la edad no es impedimento para celebrar con energía y orgullo, a esta edición se sumó el carismático Rey de la Alegría, José de Yair Pérez Rivera, mejor conocido como Pacho Show, así como el Rey LGBTIQ+, Juan Alfonso Show, quienes fueron ovacionados por su carisma y compromiso con la inclusión.

El desfile marcó no solo el inicio del carnaval, sino también el espíritu de un pueblo que no teme expresarse a través de la sátira y la celebración, entre risas, comparsas, carros alegóricos y música, Misantla dejó claro que su carnaval no es sólo fiesta, es identidad y resistencia cultural.

La fiesta apenas comienza...

Este viernes 11 de abril, la noche se llena de ritmo con la presentación estelar de El Norteño, cuando se lleve a cabo la coronación oficial de la Corte Real en la explanada de la Plaza de la Concordia, un evento que promete emociones, elegancia y mucho sabor a carnaval.