Caos en Ciudad Judicial de Misantla; falta de servicios afecta a justiciables

El abogado Carlos Gabriel Sánchez Ortiz expuso un problema que afecta a la Ciudad Judicial de Misantla; describió que junto con el juzgado estos espacios han enfrentado serias dificultades para operar debido a la falta de electricidad, problema que ha persistido por tres días hábiles.

"Desde el miércoles hasta el viernes de la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia declaró inhábiles estos días debido a la falta de luz en la Ciudad Judicial de Misantla.

"Este complejo alberga el Juzgado Segundo de Primera Instancia, el juzgado laboral con competencia en materia penal, la Segunda Sala Penal, el Centros de Convivencia Familiar (Cecofam) y otras instituciones clave que brindan servicios públicos esenciales".

El abogado detalló que el edificio, diseñado con amplios ventanales y sin ventilación natural, está pensado para funcionar con aire acondicionado; sin embargo, la falta de electricidad ha convertido el lugar en un horno tanto para los trabajadores como para los justiciables.

Además, la falta de energía ha afectado los servicios básicos, incluyendo los baños públicos que no pueden operar sin electricidad para bombear agua.

"La situación es sumamente preocupante, no solo para la ciudad de Misantla sino para toda la región; afecta a los justiciables de varios municipios del distrito quienes se ven obligados a trasladarse desde Colipa, Juchique, Nautla y Vega de Alatorre solo para encontrar que los servicios están suspendidos o funcionando de manera limitada".

A pesar de la gravedad del problema, no ha habido ninguna explicación oficial por parte del Poder Judicial; "no sabemos por qué está fallando la energía, no ha habido ningún comunicado oficial que explique la causa.

"Solo sabemos que no hay luz y que eso está afectando seriamente las operaciones, este edificio es muy nuevo, inaugurado por el gobernador Cuitláhuac García y no debería estar presentando estos problemas", señaló el abogado.

Sánchez Ortiz hizo un llamado al Poder Judicial para que tome medidas y solucione esta situación; "es inadmisible que un edificio nuevo tenga estos problemas, si hubo fallas en la construcción el Poder Judicial debe actuar rápidamente".