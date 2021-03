Canaco, sin registro a robo a comercios de Orizaba

Aunque en redes sociales se ha difundido sobre presuntos robos a comercios, entre los agremiados a la Canaco no se ha tenido ningún caso, señaló el presidente de ese organismo, Francisco Jiménez Haces.

"En realidad a nosotros no nos han reportado ninguno. Sí sabemos que ha habido algunos robos, pero a nosotros como Cámara no nos han sido reportados, no sabemos si han sido comercios que no están afiliados a nosotros o simplemente se han quedado callados", mencionó.

Cuestionado acerca de si considera necesario que regrese la policía municipal,el presidente de la Canaco mencionó que sí, pues estaban acostumbrados a una corporación de mucha presencia y enfoque directo y sí se sienten desprotegidos sin ella.

Jiménez Haces indicó que no se están realizando actividades como el Operativo Candado, el cual había dado buenos resultados para los comerciantes, pero han hablado con el actual encargado de la seguridad en Orizaba y les informó que se solicitó mayor número de policías y les enviaron gente de la Sedena y la Marina para tener mayor vigilancia en la ciudad, pero definitivamente sí se resiente la falta de la corporación municipal.

Sobre los puntos en donde han sabido ha habido robos, indicó que principalmente conocen que se trata de los que están asentados en la Oriente 4.