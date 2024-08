Campesinos en Orizaba no pueden renovar sus unidades, y se arriesgan a infracciones de Tránsito

Debido a que las reglas de Tránsito y Policía Vial son muy estrictas, los hombres del campo afrontan serios problemas, pues no tienen la solvencia necesaria para renovar sus unidades, indicó Juan Artemio Rodríguez Maceda, representante del Comité Regional Campesino (CRC) en Orizaba.

"El tema principal es que si traemos esas unidades viejas es porque no podemos hacernos de una unidad nueva, la ganancia no nos lo permite, pero a pesar de ellos seguimos produciendo", apuntó.

Rodríguez Maceda señaló que de esta situación se ha hablado con las autoridades municipales y viales en la zona y algunas "se han puesto la mano en el corazón".

Indicó que cambiar de trabajo para la mayoría no es una opción viable, y cuando salen saben que se arriesgan a una infracción, pero si no sacan sus productos no ganan nada.

"Aquí nacimos y aquí nos vamos a quedar produciendo los alimentos que requieren las ciudades para comer, y aquí nos vamos a quedar porque ya estamos viejos", expresó.

El presidente del CRC dijo que la mayoría de la mano de obra en el agro mexicano es mayor a los 50 años y ellos son los que están trabajando y produciendo los alimentos, mientras que apenas un 5 por ciento de los que trabajan en el campo son jóvenes.

Indicó que cuando desaparezcan todos los adultos mayores porque ya no pueden mantener sus unidades para realizar su trabajo no sabe qué pasará.

Exhortó a las autoridades a que les den la atención porque lo único que producen ellos es alimentos y son el sector primario en el mundo, aunque son también el más ignorado y el menos apoyado.