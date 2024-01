Calderón es ridiculizado por difundir imágenes falsas de Laguna Verde

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un ridículo más del expresidente Felipe Calderón el difundir imágenes falsas sobre supuestos problemas de mantenimiento en la central nuclear Laguna Verde.

"Cada vez enseñan más el cobre: ayer, antier estaba viendo que hasta el expresidente –bueno, no hasta, él siempre ha estado [en campaña]–, pero ya en el ridículo el expresidente Calderón mostrando un supuesto abandono, deterioro de la planta de energía eléctrica de Laguna Verde, y luego él mismo sale a decir que las imágenes no eran de Laguna Verde. O sea, primero cuestionando la falta de mantenimiento de Laguna Verde: ´miren en qué situación está´. Estoy hablando del que usurpó la Presidencia de la República, no de cualquier persona", expuso el mandatario nacional.

Durante su conferencia matutina, López Obrador expuso que Calderón hizo el ridículo al cuestionar el estado de la central nuclear Laguna Verde, al tiempo que difundía imágenes que luego admitió no eran de dicho lugar.

El mandatario nacional destacó la importancia de informar de manera continua al pueblo mexicano para contrarrestar estas tácticas de desinformación.

REACCIÓN DE CALDERÓN

El mensaje difundido por Calderón en la red social X calificaba de manera alarmante el estado físico de Laguna Verde, generando preocupación sobre la salud de los trabajadores y planteando el riesgo de una catástrofe.

Hace unas horas hice un comentario a un post del diputado Valenzuela. Me dice alguien experto que es dudoso que esas imágenes correspondan a Laguna Verde como él comenta. Por eso lo retiro compartiendo con ustedes esta importante precisión. Queda por revisar las modificaciones... — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) January 6, 2024

Sin embargo, el presidente indicó que estas imágenes eran falsas y no correspondían a la central de generación de energía eléctrica.

López Obrador aclaró que Laguna Verde cuenta con un mantenimiento especial y está afiliada a una asociación de profesionales mundiales dedicados a garantizar la seguridad en instalaciones nucleares.

Señaló que, recientemente, se llevó a cabo un congreso en Francia sobre la generación de energía eléctrica nuclear, donde participó el director de la Comisión Federal de Electricidad.

Resaltó que estas acciones forman parte de una 'guerra sucia' permanente por parte de la oposición, que magnifica cualquier situación.