Buscará José Luis Tehuintle Xocua reelegirse como diputado local por Zongolica

El diputado local por el distrito 22 de Zongolica, José Luis Tehuintle Xocua, reconoció que se escucha su nombre para ser el candidato de la coalición "Sigamos haciendo historia" y reelegirse como diputado local.

Señaló que dentro de la mesa de negociación que se tuvo entre el PT, Morena y PVEM se acordó que al Partido del Trabajo le correspondería designar al abanderado.

Recordó que él es el primer diputado local de izquierda petista que ganó una elección por mayoría relativa en el estado y el más votado en la historia de Zongolica, por lo que recibió el respaldo de la Comisión Estatal y la Comisión Nacional para ser registrado como precandidato.

José Luis Tehuintle Xocua indicó que en el distrito no se tiene costumbre hablar de la reelección e incluso no descarta que la oposición inicie una guerra sucia en su contra para desacreditar a los candidatos, pero no le preocupa esa situación.

Agregó que dentro de su actividad en la cámara local puede observarse que es de los que más participaciones han tenido e incluso realizó cuestionamientos en prácticamente todas las comparecencias de secretario y representantes de organismos autónomos.

Comentó que a finales de abril se darán los registros oficiales de la candidatura y, a partir de que se den los tiempos, podrá comenzar a visitar a la gente para darle a conocer el trabajo que ha realizado.

"Vamos a esperar los tiempos, vamos a esperar a que se den las cosas y vamos a hacer los recorridos correspondientes", apuntó.