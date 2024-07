¡Firmes, ya! Buscan nuevos reclutas para el Ejército Mexicano en Orizaba

Con el objetivo de reunir reclutas que quieran pertenecer al Ejército Mexicano y al 17o Regimiento de Caballería Motorizado, personal de la Sedena se encuentra instalado en el parque Apolinar Castillo de lunes a viernes.

De acuerdo con el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sí hay interés en las personas, pues se acercan y preguntan cuáles son los requisitos y qué beneficios les reporta el ser militar.

Explicaron que los soldados reciben un sueldo digno, servicio médico integral para ellos y su familia, vestuario y equipo, vacaciones y becas, seguro de vida militar, crédito hipotecario, seguro colectivo de retiro, además de alimentación, alojamiento y otros beneficios y prestaciones.

Para ser parte del Ejército Mexicano, se necesita ser mexicano por nacimiento, no haber pertenecido anteriormente a las Fuerzas Armadas, tener 18 años y hasta 30 años máximo, estatura mínima de 1.63 para los varones.

También, tener secundaria terminada o bachillerato y pueden tener tatuajes siempre y cuando no sean visibles, no cubran más del 10 por ciento de la superficie corporal y no tengan imágenes ofensivas.

Los interesados deben acudir con su Cartilla del Servicio Militar Nacional o constancia de liberación, acta de nacimiento, CURP, Credencial de Elector, Certificado de Estudios, Firma Electrónica (Fiel), Registro Federal de Contribuyentes, comprobante de domicilio y Carta de Buena Conducta o Antecedentes No Penales.

Los responsables del reclutamiento indicaron que empezaron con esta actividad desde hace una semana y permanecerán hasta finales de mes.

Los interesados en unirse al Ejército Mexicano pueden acudir al parque Apolinar Castillo o bien comunicarse a los teléfonos 238 197 8173 o 613 140 7202. en donde les podrán dar informes.