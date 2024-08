'Buscamos a nuestros hijos, no a los culpables': familias de desaparecidos en Veracruz

Con el propósito de honrar la memoria de sus seres queridos desaparecidos, integrantes del Colectivo Fe, Fuerza y Esperanza de Nogales, llevaron a cabo una protesta y manifestación en la Alameda del Municipio de Río Blanco; en el marco del Día Internacional de las Víctimas por Desaparición Forzada.

Asimismo, los manifestantes pidieron seguridad y apoyo de parte del Gobierno, además de que exigen a la Fiscalía General del Estado que representa Veronica Hernández Giadans, haga su trabajo para que puedan tener soluciones y respuestas, pues no buscan culpables sino a sus familiares de regreso.

"Buscamos a nuestros hijos, hermanos, padres, esposos, no pedimos nada más que nos tomen en cuenta porque desgraciadamente a veces el apoyo en difusiones y en seguridad, como madres pedimos seguridad para nuestros familiares para nuestros hijos porque actualmente con toda ésta ola de violencia que se ha suscitado y que nadie está exento, pues tememos también por la integridad de cada uno de nosotros como de los demás hijos de la sociedad".

FALTA DE EMPATÍA ENTRE SOCIEDAD

Lamentó la falta de empatía que existe entre la ciudadanía en general, ya que sólo se puede vivir en carne propia cuando una persona registra un ser querido desaparecido. "Desgraciadamente a veces no son tan empáticos porque lo vemos del otro lado, yo soy de la opinión de que cuando estamos de este lado tenemos muchas cosas a ll mejor no nos duele entender porque no están de nuestro lado, pero por lo menos un poco de empatía".

Reiteró que como familias no buscan culpables únicamente una denuncia anónima que les indiquen en dónde se encuentran sus familiares para que estos puedan ser recuperados, y pueden regresar a su casa de dónde nunca volvieron.

"No buscamos culpables, buscamos a nuestros familiares, no estamos preguntando quién fue, solamente queremos saber dónde están para traerlos a casa, eso es lo que queremos no buscamos culpables queremos saber de ellos queremos traerlos a casa".

Aseguraron que este es un Colectivo "Joven", de reciente creación y está conformado por familias de Nogales, Camerino Z Mendoza, Córdoba, Río Blanco, Chocamán, Orizaba, entre otros más.

También te puede interesar... Búsqueda que no para: Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

Así mismo dijeron que desafortunadamente todos los días se continúan registrando desapariciones forzadas a lo largo y ancho del territorio veracruzano.

"Desgraciadamente sí, todos los días vemos las noticias que hay alguna persona desaparecida es doloroso y nosotros que ya estamos de este lado somos empáticos con cada una de estas familiares, qué podemos decirles, somos compañeros del mismo dolor, pedimos tanto a Gobierno Estatal como al Gobierno municipal el apoyo, que nos apoyen en lo que puedan somos a la mejor un colectivo joven pero también tenemos necesidades".

Afirmaron que como colectivo de igual forma reciben solicitudes de familiares para que se compartan y se difundan las fichas de localización emitidas por la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz, ya que de manera diaria se presentan desapariciones.

"Ahorita no le puedo dar un número específico, pero tenemos varias solicitudes en ayudar a difundir, no nada más del Estado de Veracruz, nos piden compañeros de otros Estados ayudar a difundir sus fichas como también nosotros solicitamos el apoyo de otros Colectivos a que nos ayuden a difundir porque alguna información pudiera llegarle".

Esta protesta y manifestación se llevó a cabo en la Alameda Central del municipio de Río Blanco, con el firme propósito de honrar la memoria de sus seres queridos desaparecidos y exigir que las autoridades les den resultados.