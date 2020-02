Busca Ayuntamiento de Nogales embargar terrenos a un banco

Dos predios embargados por bancos, en donde estas instituciones no han cumplido con los pagos de predial, están a su vez en proceso de embargo por parte del Ayuntamiento de Nogales, indicó el alcalde Guillermo Mejía Peralta.

Señaló que en lo que va de la administración se ha procedido a llevar a juicio de embargo dos predios que estaban abandonados por sus propietarios, sin que se hicieran responsables de cumplir con sus obligaciones en el pago del Predial.

Ahora esos espacios son del ayuntamiento y se les dará un uso público, lo mismo que se busca hacer con los otros dos que están en poder de una institución bancaria.

"En uno de esos va a quedar la biblioteca digital que queremos dejar al pueblo de Nogales y en otro espacio se va a quedar el Banco de Bienestar, ya se lo propusimos al gobierno federal", señaló.

El alcalde indicó que estas acciones jurídicas se están aplicando en terrenos que no se ocupan y en donde sus dueños no cumplen con sus obligaciones, pues representan un foco de riesgo, tanto por cuestiones de seguridad como por fauna nociva.

Comentó que se están viendo en especial los casos de propiedades en donde se están metiendo personas en las noches a hacer "actos deshonestos", pues también implican un riesgo para las personas que viven cerca.

Señaló que se está aplicando "mano dura" para que quienes tengan una propiedad cumplan tanto con el pago de Predial como para mantenerla en buenas condiciones.

"El que no atiende a su propiedad, que la venda, y si no la vende se le tendrá que intervenir y será de manera correcta, de manera transparente, a darles un uso público; que no se malinterprete porque aquí ninguna propiedad quedará en manos de un particular", sostuvo.

Mejía Peralta recordó que el espacio que ocupa actualmente la Unidad de Protección Ciudadana era un lugar que estaba en abandono, pero se embargó y ahora es del pueblo de Nogales y para su utilidad.