Bomberos de Veracruz no esperan que Ley del ramo cambie mucho su situación

A pesar de que los grupos de emergencia como son Bomberos, Águilas Negras, Cruz Ámbar y Cruz Roja brindan un servicio indispensable en áreas que no atienden autoridades de ningún nivel, el apoyo en general hacia estas agrupaciones es nulo, señaló Jim Pérez Romero, secretario de la Asociación Estatal de Bomberos de Veracruz.

Agregó que no tienen muchas esperanzas en la Ley de Bomberos, pues aunque sea aprobada, los ayuntamientos no tendrán ningún obligación de ayudarlos, es decir, queda a su decisión ayudarles o no.

Señaló que actualmente a todos los cuerpos de rescate los están superando los servicios.

"Tenemos muchos, tres, cuatro, cinco al día, pero no tenemos la capacidad económica para atender tantos, nos vemos superados", indicó.

Pérez Romero, quien también es comandante de los Bomberos Voluntarios Veracruzanos de Fortín AC, comentó que en el caso de ese municipio ninguna administración les ha apoyado con nada.

Mencionó que de los únicos que han recibido alguna atención es de los alcaldes de Ixtaczoquitlán, Nahum Álvarez Pellico, quien les ha invitado a desayunar e incluso les da combustible cuando han acudido a alguna actividad en su municipio, así como el de Nogales, Ernesto Torres Navarro, quien les ha apoyado con combustible, pero en Fortín nunca les han dado nada durante las cuatro administraciones que llevan operando.

Destacó que los Bomberos son los que más trabajan en apoyo a los ciudadanos, pues están en los incendios, choques, rescates de personas y animales.

"Es verdaderamente triste que a veces no podamos dar lo que queremos por la falta de recursos y no sé por qué los ayuntamientos tienen esa falta de visión, de sensibilidad sobre la labor de los Bomberos, pues son los que dan un apoyo inmediato", destacó.

Pérez Romero apuntó que los gobiernos deben trabajar por el bienestar de la gente y no han sabido capitalizar la importancia que tienen los grupos de emergencia y entender que la ayuda que den a éstos es por el bienestar de la misma población.