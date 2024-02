Bloquean centro de Nogales; exigen liberar a persona detenida

Habitantes de la colonia 30 de Mayo de Nogales bloquean un carril del bulevar Juárez con dirección a Camerino Z. Mendoza.

Exigen la liberación de Jesús "N", quien afirman fue intervenido por policías ministeriales en las inmediaciones de la colonia Centro, aparentemente sin argumentos y sin mostrar una orden de aprehensión.

Los inconformes amagaron con cerrar la autopista 150D Ciudad Mendoza-Orizaba si no obtienen una respuesta favorable, pues aseguran que no permitirán que se cometa una injusticia.

Bloquean centro de Nogales

Alrededor de las 11 de la mañana de este jueves, más de 100 ciudadanos provenientes de las localidades de El Xúchitl, La Rosa, El Encinar, Campanario, Soledad Atzompa, colonia 21 de Mayo, entre otras, se apostaron sobre el bulevar Juárez, afuera del palacio municipal y la Comandancia.

Solicitan la liberación del adulto mayor Jesús "N", a quien consideran como una persona honrada y trabajadora.

"Los policías ministeriales le pusieron un cuatro, lo citaron para no sé qué cosa y al final de cuentas no hubo nada y se lo llevaron, lo detuvieron y se lo llevaron sin presentar ninguna orden de aprehensión.

"Se lo llevaron violando sus derechos desde un principio porque no mostraron ninguna orden de aprehensión, solamente se lo llevaron", expusieron los inconformes.

Aseguran que Don Chucho es una persona de aproximadamente 60 años de edad, que no fuma ni toma, además de que siempre ha sido muy humilde, trabajador y que le gusta ayudar a la gente.

"Aquí hay gente de La Rosa, El Xúchitl, El Campanario, Soledad Atzompa, hay gente de muchos lados porque él siempre ha apoyado a mucha gente y está con mucha gente, somos vecinos y somos familia".

Confirmaron que una vez que Don Chucho fue detenido, fue trasladado e ingresado a las instalaciones de la Fiscalía Regional Zona Centro-Córdoba y posteriormente recluido en el penal de mediana seguridad de La Toma de Amatlán de Los Reyes.

Afirman que hasta el momento desconocen los motivos o el delito por los que fue detenido.

"No sabemos nada, no nos han dicho nada, desde que vieron nuestro movimiento lo sacaron de la Fiscalía y lo trasladaron a Amatlán, fue cuando nosotros empezamos a hacer presión pero no sabemos por qué delitos lo detuvieron.

"Nunca presentaron una orden de aprehensión, violaron sus derechos como ciudadano, no nos quieren dar ningún detalle, no quieren decir absolutamente nada y no se vale".

Los manifestantes aseguraron que permanecerá en el tiempo que sea necesario bloqueando el bulevar; de no obtener respuesta procederán a bloquear vías de comunicación federales.