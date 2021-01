Aún no entra en vigor reglamento animal de Orizaba

El regidor quinto del Ayuntamiento de Orizaba, Francisco José Aguilar Ramírez, lamento a que a dos meses y días de haber sido aprobado el Reglamento Animal por parte del Cabildo, a la fecha éste no ha sido publicado en la Gaceta Oficial del Estado.

"El Reglamento Animal se aprobó en un Cabildo el 14 de Noviembre (2020), estamos a 27 de enero y en dos meses y tres días no ha sido publicado en la Gaceta Oficial; lo que se me dijo al principio era que se iba a tardar porque cada glose que se aprueba o que se publica en la Gaceta tiene un costo si no mal recuerdo de 176 pesos por hoja y tenía que aprobarse el recurso. Como es tan grande me supongo que por eso está tardando mucho".

Manifestó que han habido algunas inconsistencias con la Comisión de Reglamentos, pero confía que en los próximos días sea publicado porque no tiene caso que hayan aprobado y trabajado tantas personas en el como para que no sea publicado.

"No es justo que se haya trabajado en mesas, en debates y participación de muchas personas y no se publique, y el requisito para que entre en vigor es que sea publicado en la Gaceta, entonces qué caso tiene todo ese trabajo. Quiero pensar que el ayuntamiento es quien debe encargarse de acelerar su publicación".

Por último, el edil dijo que se manifestará en el próximo Cabildo para que a la brevedad posible sea publicado y entre en vigor el reglamento animal municipal.