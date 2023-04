Reclaman retrasos en pagos de pensión alimentacia en JS VII de Orizaba

Cerca de 50 mujeres acudieron este lunes a la Jurisdicción Sanitaria VII en Orizaba para cobrar el pago de pensiones alimenticias, correspondientes a esta quincena y las cuales hasta esta fecha no se les han entregado.

"No es la primera vez que hacen esto. Es un delito retener lo que un juez dictaminó que debe ser para las exesposas. Estamos a 3 de abril y no se han entregado los cheques en la Jurisdicción Sanitaria VII en la zona centro de Orizaba", indicó una de las quejosas.

Explicaron que a los trabajadores que tienen descuento en pensión alimenticia las autoridades se los retuvieron el pasado 30 de marzo, pero a cuatro días, las familias no han recibido nada.

Remarcaron que con este tipo de acciones están violentando las garantías de los hijos que son menores de edad y están estudiando.

Mencionaron que este día hubo al menos 47 mujeres formadas en espera de recibir los cheques, casi suplicando que les paguen en tiempo y forma conforme a un derecho que un juez les concedió mediante la pensión alimentaria.

"Hoy, siendo las 12:17 horas, las personas que tenemos pensión no hemos recibido el cheque, que ya fue descontado porque Sesver va una quincena adelantada, y no es posible que a estas horas no haya sido pagado cuando a los trabajadores les pagaron y descontaron desde el 30 de marzo", expusieron.

Demandaron que la queja que hacen pública no sirva para represalias en contra de sus ex esposos.

Vienen días duros

Otra de las afectadas indicó que las quincenas más pesadas en el año son las de marzo, julio-agosto y diciembre, aunque en el último mes el año amortigua el aguinaldo, por lo que es necesario que se entienda que los beneficiarios no son gente de segunda ni de tercera.

Reclamó que no es posible que les retengan el dinero al trabajador y sus exesposas e hijos no lo reciban a tiempo.

Una de las señoras mencionó que tiene años cobrando pensión y es la primera vez que sucede esto, pues antes no se había presentado una situación así.

Cabe mencionar que las quejosas fueron informadas que por la tarde les serían entregados sus cheques.