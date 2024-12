Así será el invierno en Veracruz: ¿qué tanto frío esperar?

El Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil PC del estado de Veracruz emitió una "Alerta Climática", se espera un invierno no tan frío.

"La tendencia para diciembre-enero sigue siendo de un escenario de ambiente no tan frío y lluvia acumulada igual o inferior al promedio", detalla.

La previsión para la segunda quincena de diciembre en Veracruz: se espera con valores de temperaturas medias y lluvia acumulada iguales o ligeramente mayores al promedio.

Para el bimestre diciembre-enero en Veracruz: el escenario mostrado por los modelos CFSV2, SMN y europeo es de ambiente no tan frío y lluvia acumulada inferior o igual al promedio.

PERIODOS CORTOS DE AMBIENTE MUY FRÍO

Sin embargo, se recomienda consultar actualizaciones de esta alerta y pronóstico de corto y mediano plazo, debido a que se pueden presentar algunos períodos cortos de ambiente muy frío.

CAUSAS

Esto debido al desarrollo del fenómeno de La Niña, ahora entre diciembre y enero, la cual se pronostica sea de intensidad débil y de corta duración, además se establece que no tendrá efectos mayores en las condiciones invernales. En nuestra entidad este fenómeno generalmente ocasiona un invierno no tan lluvioso y no muy frío, pero con periodos cortos de temperatura sensiblemente baja.

"Estamos dentro de la temporada de frentes fríos y Nortes, para esta temporada que inició la segunda quincena de septiembre de 2024 y concluye en la primera quincena de mayo de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó la llegada de 48 frentes fríos al territorio nacional, dos menos que la media".

En promedio dentro de la temporada 30 frentes cruzan por el estado de Veracruz. Hasta esta fecha han arribado al país 15 frentes fríos, de ellos cinco han cruzado por nuestra entidad. Esta semana se espera el arribo y paso por Veracruz del frente número 15.