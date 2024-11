Aplazan juicio de contador de Javier Duarte; ayudó a desviar miles de millones de pesos

Una vez más, un juez federal aplazó hasta nuevo aviso el juicio de Javier Nava Soria, el contador de las empresas fantasmas que desviaron dinero para Javier Duarte.

La audiencia estaba prevista realizarse el pasado jueves y posteriormente para el día sábado, sin embargo Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de enjuiciamiento del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, aplazó este juicio por lavado de dinero y asociación delictuosa, debido a las cargas de trabajo acumuladas durante la suspensión de labores del Poder Judicial de la Federación.

Fuentes allegadas al caso dijeron que unas horas antes de que iniciara la primera diligencia, programada a las 10:00 horas de antier, las partes fueron informadas que la audiencia sería postergada para privilegiar asuntos previos de personas privadas de su libertad.

Javier Nava y Javier Duarte habrían realizado contratos con empresas falsas entre 2012 y 2015 para transferir elevadas cantidades de fondos que originalmente estaban destinados a educación y salud.

Entre los dos utilizaron el dinero desviado para adquirir propiedades en México y en el extranjero.

Esta es la segunda ocasión en que se pospone el inicio del juicio de Nava Soria, quien fue deportado en 2018 de España, estuvo dos años preso en el Reclusorio Norte y hoy lleva su procedimiento en libertad provisional con brazalete electrónico.

El 25 de septiembre de 2023 el juez de enjuiciamiento pospuso por vez primera el juicio debido a que tres testigos no fueron localizados y otro más reportó que no podía estar presente por motivos de salud.

Los ilocalizables eran Ardelio Vargas Carrillo, ex administrador de Supervisión 2 del Servicio de Administración Tributaria (SAT) e hijo de Ardelio Vargas Fosado, ex director del Instituto Nacional de Migración; Adrián Viccón Basto, ex tesorero de la Secretaría de Administración y Finanzas de Veracruz; y Jorge Moreno Montealegre, ex perito de la FGR.