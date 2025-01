Antes de buscar ser candidatos, deben renunciar a sus cargos: Manuel Huerta

"Estoy verdaderamente sorprendido por la gran irresponsabilidad de muchos colegas que estando en cargos públicos ya se están apuntando para el siguiente proceso electoral, cuando hace unos meses acaban de tomar protesta", así lo señaló el Senador de la República por Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara y agregó que lo más incongruente es que "no renuncian al cargo que ostentan, dejando en claro su falta de ética política".

"Lo que brota de mi corazón es que estoy sorprendido que todo mundo que quiere se apunta, pero también sorprendido por la gran irresponsabilidad de muchos colegas que estando en cargos públicos se están apuntando a esto. Todos los que tienen cargo público y no renuncian a su cargo es una falta de ética".

Recordó que, cuando él buscó la candidatura a la Gubernatura de Veracruz y Senaduría, lo primero que hizo fue renunciar al cargo que ostentaba como Delegado Federal de los Programas del Bienestar que impulsaba el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

"Cuando yo competí para ahora ser senador pero en principio quería la gubernatura, lo primero que hice fue renunciar a mi trabajo. No los exhortaría, tienen la obligación ética y moral de hacerlo, porque en Morena de vería en su espíritu de no mentir no robar y no traicionar al pueblo, es una norma ética es que no puedes estar en un cargo y querer estar en otro ya olvídate si brincas de diputado y quieres ser alcalde, todavía ni acabas, acabas de tomar protesta y ya andas pensando en el otro".

Afirmó que lo más lamentable y reprobable es que todos los ahora funcionarios de todos los niveles de Gobierno buscan una candidatura a una alcaldía sin renunciar a su cargo., "Nadie quiere renunciar.., lo grave sería es que si todos renuncian nos vamos a quedar sin Gobierno, porque hay funcionarios de todos los niveles, el único caso que yo he oído por ahí es un colega de Xalapa que sí renunció a su trabajo para meterse al proceso, ese es un ejemplo de lo que hay que hacer, pero todos los demás desde mi punto de vista tienen falta de ética política".

Confía en que se llevarán a cabo unas encuestas claras ya que las personas que se encuentran al frente del partido son garantía de que las cosas se harán bien y no en lo oscurito.

PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL DE LA ANTERIOR ADMINISTRACIÓN ESTATAL

En otro orden de ideas y cuestionado sobre el presunto daño patrimonial que emitió el ORFIS por parte de la anterior administración estatal que encabezó el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez ahora titular de Cenegas, el Senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara afirmó que el ORFIS y todos los organismos de fiscalización incluyendo la Auditoría Superior de la Federación tendrán la responsabilidad en tiempo y forma de revisar que haya cuentas claras, sea quien sea.