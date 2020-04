Ante mal abasto, compran tuxpeños agua en pipa

El mal abasto de agua potable que da la Caev, ha generado que más familias en Tuxpan se vean en la necesidad de comprar el vital líquido a través de pipas, quiénes su temporada de mayor actividad es durante estos meses.

Sin embargo, muchos de los usuarios están inconformes, pues continúan pagando por un servicio que no tienen al cien por ciento, pues en ocasiones no llega el agua con presión y no pueden abastecerse.

Esto se registra, en las colonias de la periferia de la ciudad así como de las partes altas y alejadas a la zona de bombeo, pues pasan incluso hasta semanas sin que a las personas tengan el servicio.

Pero ahora, aunque recién inicia la temporada de altas temperaturas, ha sido más constante el requerir a través de pipas el suministro, por el que tienen que pagar en algunos casos hasta pagar más de 150 pesos, para llenar sus tinacos.

Ello, aseguran los afectados generará que su economía de vea más dañada, pues además consideran injusto que tengan que pagar doble por acceder al agua potable.