Veracruz, con un Gobernador frívolo y en campaña que desatiende seguridad: MC

"Según el Gobernador (Cuitláhuac García Jiménez) recorre todo el estado de Veracruz, pero la verdad es que se hace guaje, pero por si lo llegan a ver, por ahí díganle que lo sigo esperando para debatir porque desde hace siete meses nos retó, que lo espero acá en Orizaba, allá en la pista (Autopista 150D México- Veracruz) donde asaltan, donde roban, donde matan a la gente y nos quitan la paz y la tranquilidad", lanzó el reto Sergio Gil Rullán, coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano en Veracruz, al Gobernador del Estado Cuitláhuac García Jiménez.

"Al Gobernador a veces se le van las palabras, ya ven que no habla muy bien. Desde hace más de 7 meses se le ocurrió retarnos a debatir y fue directo porque retó al Dirigente Estatal, yo le dije que sí desde hace 7 meses, por que había agarrado la Policía Estatal injustamente a tres jóvenes de Misantla y él se encabronó porque su Policía es abusiva y reina la impunidad, entonces le aceptamos el debate y desde entonces ni pío, le pusimos espectaculares, le pusimos spots y nada, sigue desaparecido", puntualizó.

QUIERE DEBATE CON GOBERNADOR DE VERACRUZ EN ZONA SOMETIDA POR EL CRIMEN

El dirigente de MC Estatal dejó en claro que él sigue en pie para debatir y que mejor que sea en el lugar donde Veracruz es nota a nivel nacional por la brutal inseguridad que se vive en la zona limitrofe con Puebla.

"Yo quería que sea aquí, porque somos nota nacional de lo malo, cuando podemos ser nota nacional de lo bueno. Yo quiero que se deje de politiquería y que deje de estar haciendo campaña que es a lo único que se dedica a apoyar a su corcholata en vez de gobernar".

Afirmó que todos los veracruzanos merecen paz, seguridad y justicia. "Y un Gobernador que anda frívolo, que anda en campaña y que no anda atendiendo los problemas y los caprichos, no se va a resolver".

Gil Rullán, lamentó que el Gobierno de Veracruz no reconozca la grave situación de inseguridad que se vive en las Cumbres de Maltrata de la autopista 150D Puebla- Veracruz, y peor, que no hagan nada.

"La región de las Cumbres de Maltrata las Altas Montañas en general, estamos hablando del Corredor Industrial más importante de Veracruz que cae a la "merced" de los robos y de la rapiña , que es la vía directa a Puebla y a la Ciudad de México, que le da a toda el área sustentabilidad económica y no se atiende, solo por la excusa de que la carretera es Federal. Pero eso no puede ser, está en Veracruz y no podemos abandonar nuestra obligación de darle seguridad, paz y justicia a los veracruzanos".

Enfatizó que para ello se funda el Estado, para proveerles de servicios a los ciudadanos y particularmente el cuidado de la vida. "Pero no , somos el Estado en segundo lugar en feminicidios a nivel nacional, en donde somos el primer lugar de acoso y de ataque a los periodistas no puede ser ajeno el Gobierno, no puede dejar de cuidarnos porque andan en campaña".

Y agregó: "Nos dijeron que no nos podía ir peor que con Duarte (Javier Duarte de Ochoa). Miren lo que nos pasó. Hoy quieren los que antes eran el agua y el aceite juntarse para embarrarse entre ellos y el otro lado apostarle a un gobierno fallido que no nos está dando resultados ni atención. Por eso nosotros no vamos a caer ni con los malos ni con los peores. Por eso lo dije: nosotros estamos en contra de la vieja política y gobernando mejor que Morena. Porque ahora resulta que uno de cada cuatro empleos del país se generan en Nuevo León y en Jalisco cuando debería generarse en Veracruz, cuando se supone que ya íbamos a hacer la puerta al Pacífico con el Transístmico, que nunca ha llegado, pero siguen las promesas eternas, cuando se supone que con los 21 mil millones de pesos que Veracruz le regresa a la Federación es para que el Tren Maya empezara aquí y la refinería la hubiera hecho aquí, ampliado los lugares controlados que ya tienen como La Cangrejera y Pajaritos, que en vez de atenderlos están en el olvido. Es lo que debería hacer el Gobierno Federal. No nos importa si el presidente quiere al gobernador o no, queremos que lo traigan obras. No hay un solo proyecto de gran envergadura por parte del Gobierno Federal o por parte del Gobierno Estatal", concluyó.