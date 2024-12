Año Jubilar ilumina a los fieles católicos en Orizaba

El Obispo de la Diócesis de Orizaba, Monseñor Eduardo Cervantes Merino, al celebrar la Eucaristía de la Navidad animó a los fieles católicos a celebrar el Año Jubilar que cada 25 años se conmemora y que el Papá Francisco inauguró el día de ayer en Roma.

"El año Jubilar que celebramos cada 25 años en la iglesia el año santo el Papá Francisco lo ha inaugurado ya en Roma, nos pide que en la Diócesis aquí en Orizaba el 29 de diciembre se inaugura el Año Jubilar precisamente a quienes hemos conocido a Jesús en la fe a los cristianos que tenemos el gozo de vivir esa experiencia de ser hijos de Dios y a vivir esa fe en el gozo de la caridad pero siempre con la esperanza".

Cervantes Merino enfatizó que ante tantas situaciones los ciudadanos no pueden perder la esperanza y hay muchas situaciones que humanamente nos hacen pensar que las cosas no cambian y no puede ser diferente., "Por lo que el Año Jubilar nos anima a vivir un camino de esperanza en la que la relación con el Señor en la relación en la fe, en la contemplación de Dios que toma su condición humana, nuestra condición humana naciendo de María Santísima en esa palabra que se hace carne que vivamos también nuestra vida con esperanza".

Agregó: "Hermanos, Dios en su grandeza se hizo pequeño, Dios se ha manifestado en Cristo Jesús y lo que sabemos de la eternidad y la grandeza de Dios está en Cristo a quien tenemos la invitación nosotros cristianos de profundizar en la relación de su palabra para hacer la vida y encontrar a Dios tan cercano entre nosotros. Que el Señor nos conceda esta alegría de vivir esta palabra de esta carne y que nosotros la disfrutamos cuando la meditamos pero sobre todo cuando la vivimos".

El jerarca de la iglesia católica felicitó a los fieles y les invito a que la Navidad los llene de gozo de vida y de sentido y que José y María que entregan a Jesús a la humanidad, lo sigan acogiendo en la comunidad cristiana y que el señor conceda ser y vivir lo que somos: Hijos de Dios.

Recordó que a Dios nadie lo ha visto jamás, sin embargo, el hijo unigénito que está en el extremo del padre es quien lo ha revelado y es por ello que la humanidad conoce a Dios a través de Jesús y lo que se sabe y se vive en la fe es precisamente por él.

"Que el Señor nos conceda crecer en esta alegría en el encuentro con la palabra que se hace amor, que se hace sencillez, que se hace niño y ternura en los brazos de María reposando en el pesebre, que nosotros en esta palabra hermanos se nos revele esa presencia de Dios que nos anima a vivir la vida de una manera de un proyecto al estilo de Jesús".

También dijo: "Y que viviendo de este proyecto de amor que nadie puede arrebatar ninguna dificultad y ninguna situación pueda arrebatar el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús que lo disfrutemos haciendo nuestra esa palabra de vida que es el mismo Jesús y que anime el caminar personal, los proyectos familiares así como las relaciones humanas, insistiendo en que que aún en medio de las dificultades y nuestros propios límites y pecados el señor no nos abandona".