Anilú Ingram rechaza complicidad con 4T en Veracruz ante ataques del PRI

Anilú Ingram Vallines, coordinadora del Grupo Legislativo del PRI en el Congreso, rechazó "solapar" al gobierno de la llamada Cuarta Transformación en Veracruz, cuestionado por el Comité Directivo Estatal de su partido debido a su voto a favor de las Cuentas Públicas 2022 en la sesión anterior.

Ingram Vallines acusó a la dirigencia estatal del PRI de llevar a cabo una campaña de denostación en su contra, que podría considerarse violencia política. En este sentido, la legisladora solicitó a la dirigencia aclarar las acusaciones de corrupción que se están insinuando y presentar denuncias ante las autoridades correspondientes en contra del gobierno de Cuitláhuac García.

DIRIGENCIA DE ARANA LA CRITICÓ

El PRI estatal expresó previamente su desacuerdo con la decisión de Ingram Vallines de votar a favor de las cuentas públicas del Gobierno del Estado para 2022. En un comunicado, el CDE presidido por Adolfo Ramírez Arana señaló que esta decisión no reflejaba la posición oficial del partido a nivel estatal ni nacional.

Ante las críticas, Ingram Vallines defendió su posición, argumentando que ser parte de la oposición no significa votar siempre en contra, sino ejercer un criterio razonado y abierto. Además, hizo hincapié en que, si existen pruebas concretas de corrupción, estas deben presentarse y las denuncias correspondientes ser interpuestas ante las instancias adecuadas.

La legisladora también expresó su preocupación de que esta postura oficial por parte del partido pueda llevar a su expulsión y afirmó que podría considerarse como violencia política.

"No sé qué criterios ocupen francamente para eso, lo que sí puedo decir es que el ser oposición no significa y lo he dicho en diferentes ocasiones, que vamos a ir siempre en contra o siempre a favor, es una campaña naturalmente de denostación y de señalamiento en donde ni siquiera me han invitado al diálogo de nada, todo es mediático, todos son señalamientos y denostaciones hacia mi persona (...).

"La violencia política se castiga, se castiga de manera contundente entonces hay que tener ahí mucho ojo en el tema", agregó la legisladora.