Ambientalistas en Orizaba esperan que nuevo titular de Sedema llene ´vacío de poder´

Comentó que si bien en su trato sabe que la ahora ex titular de la Sedema fue siempre muy amable y estaba disponible para tratar los temas, en la dependencia se notaba un vacío de poder.

"La realidad es que sí se veía como una especie de vacío de poder, porque había subordinados que no le hacían caso a sus instrucciones y quizá (su salida) ya estaba programado pero no se hizo antes porque los gobiernos procuran no mover sus piezas cuando hay una elección", mencionó.

El ambientalista señaló que la ex secretaria tenía voluntad pero hace falta más que eso, por ejemplo compromiso y capacidad para tomar decisiones de cierto riesgo, por el exceso de prudencia paraliza las instituciones.

Comentó que del nuevo titular, sabe que estuvo en el área de limpia del ayuntamiento de Xalapa y dado que en ese municipio hay una problemática fuerte en el tema de los residuos sólidos, que además se ha resuelto de manera satisfactoria, se cree que tiene noción de esta problemática que es grave en Veracruz.

