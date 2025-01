Alumnos del Cetmar seguirán contribuyendo a 'restaurar' el ecosistema veracruzano

El Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar) de Veracruz, ganó el The Zayed Sustainability Prize, un premio a la sustentabilidad, de trascendencia internacional, por la siembra de Mangle en zonas afectadas por tala. El mangle es esencial para complejos ecosistemas donde se combina agua dulce y salada, y proliferan especies como camarón y cangrejo azul.

Se trata de un proyecto que inició, como parte de la carrera técnica de Acuacultura, hace aproximadamente diez años, con prácticas de alumnos y con la guía de catedráticos, por lo que se ha mantenido a través de este tiempo, incluso en pandemia, explicó en entrevista para IMAGEN DEL GOLFO, Eduardo Aragón, catedrático del Cetmar.

Los propágulos de mangle se plantaron en la escuela, donde empezaron a desarrollarse y crecieron durante pandemia, cuando las escuelas inicialmente cerraron ante la contingencia sanitaria. Y a pesar de que no se les proporcionó agua, “gracias a esta resistencia, esta increíble fortaleza de la planta, se desarrollaron y empezamos a pensar en otros proyectos”.

Fue entonces cuando el biólogo Arturo Palomino Sánchez sugiere que el mangle crecido de hace varios años en la escuela, se llevara a plantar a la población de Mandinga, narró.

“Es así como con alumnos de diferentes generaciones hemos llevado a cabo plantación del mangle en algunas zonas de la laguna de Mandinga, en Alvarado”.

El proyecto a ayudado ante la tala del mangle, pues se contribuye a la restauración de estas especies afectadas ante la tala, y que son fundamentales para complejos ecosistemas.

“En las prácticas habíamos notado que hay zonas que ya no estaban tan pobladas de mangle, y es así como con los alumnos que actualmente están y hacen exposiciones y conferencias, este año a través de la Dirección del Plantel que nos hizo llegar lo que es la convocatoria del Premio Zayed a la sostenibilidad, es como se hizo el envío de evidencia y todos los requerimientos que se nos pedía, y es así como llegamos a la parte final y fuimos coronados como ganadores en la categoría de High School”.

PROMUEVEN LA PARTICIPACIÓN ACADÉMICA

El objetivo de este proyecto es tener una participación directa desde la vida académica, en la conciencia del cuidado al medio ambiente, sustentabilidad y sostenibilidad, e incidir en la conducta social y las políticas públicas, refirió.

Por ahora, el proyecto de Cetmar, ganador de “The Zayed Sustainability Prize” ha sido impulsado únicamente por el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar), así como por una cooperativa de Mandinga, pero sin apoyo de programas públicos.

“Es por eso que gracias al premio Zayed a la sostenibilidad es que se podrá continuar el desarrollo de este proyecto, hacerlo más grande, para tener un mayor alcance. Yo invito a otras escuelas e instituciones a que participen en este tipo de concursos, porque gracias a que nosotros ganamos el premio Zayed es que se le dio mayor difusión y ahora hay muchas instituciones tanto públicas como privadas que nos quieren apoyar. Entonces es importante el atreverse a tomar en cuenta esas convocatorias que a veces llegan y perder el miedo e inscribir los proyectos que se tengan”.

LA IMPORTANCIA DEL MANGLE

La gran importancia del mangle, y por lo cual la comunidad académica dio prioridad a resembrar mangle, se debe a que “esta especie de mangle es muy importante, ya que representa un refugio en lo que es uno de los ecosistemas más diversos que existen que son los estuarios. El agua salubre que resulta de la combinación del agua dulce y el agua marina, y pues nos da pie a estos ecosistemas donde muchas especies de peces marinos y de crustáceos marinos se reproducen gracias a los refugios que crean las raíces de estas plantas, aportando gran sobrevivencia”.

Incluso, en estas áreas puede proliferar la pesca, ya que “los mangles están directamente relacionados con que exista producto pesquero, y también son grandes filtradores y mantienen en buenas condiciones el agua. Lo mejor de esto es que producen oxígeno y absorción de grandes cantidades de bióxido de carbono”.

De ahí que la reforestación de zonas de mangle ayudan de manera local a recuperar la pesca en la zona de la Laguna de Mandinga, sino que también contribuye “a que se absorban una mayor cantidad de gases de efecto invernadero”.

-¿Hay peligro de extinción del mangle?-

“De especies amenazadas en peligro de extinción como tal, el mangle es una especie protegida, es un punto a considerar, porque mucha gente lo desconoce, y la mayor amenaza es la construcción de plazas, de casas, etcétera, y debido a que se tala mangle se está perdiendo pesquería como la del camarón que ya no es tan abundante como antes. Si bien no es una especie protegida o en peligro de extinción -el camarón-, sí es muy importante que ya no se pesca en la Laguna de Mandinga porque prácticamente ya se acabó”.

De la mano de la desaparición del mangle, se han perdido especies de fauna además de acuáticas de consumo, otras como boa constrictora, tarántulas “especies que son importantes para el ecosistema. Además hay una gran reducción del cangrejo azul, que esa sí es una especie en peligro de extinción y precisamente los mangles sirven para el desarrollo de esta especie”.

-¿Qué sigue para Cetmar después del Premio Zayed?-

“Este proyecto gracias al premio Zayed se le está dando más importancia, y pues aprovechar esto para formar vínculos con otras instituciones educativas, públicas o privadas, para expandir el alcance de este proyecto para reforestar no solamente zonas de aquí de Veracruz, hablando de los municipios cercanos, sino en todo el país”.

Incluso, refirió el profesor Eduardo Aragón se hicieron contactos como con Abu Dabi, Perú y República Dominicana, para compartir información en torno al desarrollo de mayor cantidad de proyectos.

Asimismo, se busca abrir mayor oportunidad de estudios para las y los alumnos involucrados en estos proyectos. Se trata de cuatro alumnos que participaron directamente, pero después de pandemia son aproximadamente 300 alumnos de Acuacultura que se han ido rotando cada vez que se reforesta mangle, ya que en cada viaje participan de 15 a 20 alumnos y 30 docentes.