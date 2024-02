Alistan ´tijeretazo´ a diputados de Veracruz: presentan iniciativa para descontar a faltistas

El líder de Morena en el Congreso Estatal, Jan Javier Gómez Cazarín, presentó una iniciativa al reglamento interno destinada a instaurar descuentos en las dietas de los legisladores que falten a las comparecencias de secretarios de despacho y titulares de organismos autónomos.

Además, busca reformar el formato de estos ejercicios, acortando las intervenciones de los diputados que acudan a preguntar.

Gómez Cazarín criticó la falta de interés e inasistencia de los representantes populares a estas instancias, aunque reconoció que las modificaciones propuestas entrarán en vigor en la próxima Legislatura, a menos que sea necesario convocar a algún funcionario.

TIENEN QUE JUSTIFICAR INASISTENCIAS

La propuesta incluye la obligatoriedad de registrar la asistencia, similar a las sesiones del Pleno, la Diputación Permanente o las Comisiones.

Además, plantea enunciar las causas de inasistencia en las comparecencias, exigiendo a los legisladores notificar las razones por las cuales no pueden asistir, al igual que ocurre con las sesiones.

En caso de no justificar la inasistencia o no contar con el permiso de la presidencia de la Mesa Directiva para faltar a una comparecencia, los legisladores no recibirán la dieta correspondiente a las ausencias.

Gómez Cazarín explicó que la Tesorería del Congreso dividirá la dieta entre el número de comparecencias programadas, siguiendo un procedimiento similar al empleado para descuentos por ausencia injustificada en sesiones.

El líder de Morena argumentó que la representación conferida a los legisladores es producto del mandato popular y debe ejercerse de manera íntegra, puntual y objetiva, sin excepciones.

Por ello propuso realizar un pase de lista diez minutos antes de la comparecencia, cuyos resultados se enviarán a la Secretaría General para fines administrativos.

MENOS INTERVENCIONES

Estas modificaciones también aplicarían a los comparecientes, quienes deberán distribuir el texto inicial por medios impresos o digitales vía correo electrónico oficial.

Asimismo, se reduciría de 30 a 20 minutos el tiempo de la lectura del compareciente en sus informes y de cinco a tres minutos el registro de participantes.

Con el objetivo de darle orden y respeto a las comparecencias, se propone que los participantes deben registrar su asistencia y estar presentes al abrirse el registro, evitando la práctica de anotarse solo para hacer preguntas y retirarse.

Gómez Cazarín sugirió reducir a una intervención de las tres permitidas para formular preguntas. De esta manera, se otorgarían cinco minutos para las preguntas, 15 para la respuesta del compareciente y dos adicionales para solicitar información extra a la presidencia de la Comisión.

Esta deberá ser entregada en un plazo de 48 horas naturales.

El diputado de Morena señaló el desinterés de algunos legisladores que no asisten puntualmente a estas actividades, así como la práctica de permanecer solo un breve tiempo o simplemente acudir para hacer preguntas y retirarse de inmediato.

Finalmente, se busca garantizar que las preguntas a los comparecientes se centren en el año de ejercicio comprendido en el Informe entregado previamente, evitando cuestionamientos sobre actividades de años anteriores o anticipando preguntas para la próxima comparecencia.

Gómez Cazarín concluyó afirmando que, con el reciente ciclo de comparecencias de los Organismos Autónomos, la Legislatura actual prácticamente no tendrá que organizar estos eventos, a menos que sea necesario convocar a algún ente.

Además, criticó a los diputados que utilizan la Tribuna para lanzar acusaciones sin pruebas y con críticas carentes de argumentos, pero que, al enfrentarse a los servidores públicos, no cumplen con su deber, describiendo la acción como "tirar la piedra y esconder la mano".