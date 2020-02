Algo mediático, denuncia por supuesto abuso en escuela de Río Blanco

En una denuncia mediática quedó el señalamiento de un supuesto menor abusado y contagiado de VIH en la escuela secundaria Vicente Guerrero, pues a pesar de que se ha investigado entre la comunidad escolar no se ha detectado dicha situación, señaló Luis Alejandro Reyes Trigos, supervisor escolar de la zona 23.

"Sigue siendo solo una denuncia mediática, no hay una denuncia formal. En los expedientes de la escuela no encontramos a ninguna persona con el nombre de la persona que subió eso al Facebook, no tenemos ningún reporte de ningún alumno que viva una situación como ahí se describe", expuso.

Reyes Trigos señaló que lo que correspondía en este caso era revisar si una madre de familia tenía una queja de este tipo "y no hay ninguna".

Todo ello, indicó, se hizo con discreción para cuidar la integridad de los niños, pero al momento no hubo nada que pudiera confirmar la información que circuló en redes sociales y que replicaron algunos medios.

Reconoció que las noticias que se llegan a dar a través de las redes, sin ser verdaderas, pueden causar mucho daño, por lo que en cualquier caso se trabaja con apego a la Ley 303 para aplicar el protocolo que se establece y proteger a los menores cuando se da una denuncia.

Destacó que cualquier queja se atiende en su momento, se le da seguimiento para atenderla a fin de revisar si hay algún problema y se invita a las partes, por ejemplo los padres de familia de un alumno que tuviera una situación irregular, y también a los docentes si hay alguno involucrado.

Consideró que el problema del acoso escolar es algo que se da a nivel mundial porque los adolescentes "son inquietos" y a veces se da alguna situación en las escuelas, pero todo se atiende.

"Yo creo que lo importante es generar tanto en los niños como en los padres la cultura de la denuncia, y a través de eso se pueden atender los problemas que se presentan", acotó.