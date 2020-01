Descartan presunto contagio de VIH en secundaria de Río Blanco

Luego de que circulara un mensaje en redes sociales en donde se acusaba a dos profesores y a un directivo de haber presuntamente violado y contagiado de VIH a un estudiante, personal de la Supervisión Escolar de Escuelas Secundarias Generales, padres de familia y directivos de la Secundaria Vicente Guerrero de Río Blanco sostuvieron una reunión en donde se dio a conocer que la publicación fue falsa.

En dicha reunión los padres de familia acusaron la falta de respeto que existe por parte de los profesores hacia los estudiantes y ausentismo, así como su inconformidad por un maestro que desde hace años ha sido señalado de acosar a los jóvenes.

"Los maestros y el supervisor nos dieron la cara y nos dijeron que la publicación fue falsa, no hay fundamentos, pero la realidad es que la escuela pasa por muchas situaciones horribles, tenemos a un maestro de apellidos Rosas Nepomuceno que desde hace tres años es acusado de acosar a estudiantes y sigue dando clases; la subdirectora Cristina Peña dice que ella no es nana ni niñera de los maestros para andar vigilando qué hacen.

"No queremos ni a la directora ni al maestro acosador, ni mucho menos a otras maestras que ofenden a los niños, no son maestros respetuosos ya que no es el trato que debe de dar un docente, nosotros como papás estamos preocupados por la publicación falsa".

Aseguraron que durante la reunión expusieron muchas inconformidades, como el que una maestra habría agredido verbalmente a un niño; "hay falta de maestros y los que están en planilla no cumplen con sus labores, la subdirectora tiene una forma muy fea para contestar, además de que los maestros que están laborando son groseros con los niños, los sobajan, los humillan, incluso hay una mamá que ya denunció a una maestra por haber agredido a su hijo".

Incluso revelaron que hace 15 días un estudiante se suicidó, lo que los hace pensar que ese pequeño pudo haber estado contagiado de VIH ante lo cual exigen a las autoridades investiguen tal caso; "¿qué habrá orillado al niño a hacer lo que hizo?".

Señalaron que en el plantel existe un fuerte descontrol ya que algunos entran 7:30 y 8:20, cuando la entrada es a las siete y salen a las 11:40-12:00 del día, y eso se debe a que no hay clases.

Puntualizaron que esa publicación falsa, que incluso no dejo dormir a varios padres de familia, esperarán a que la madre que presentó la información se presente; "estamos esperando que se presente y haga su denuncia, queremos decirle que tendrá todo el respaldo de nosotros".

SUPERVISIÓN ESCOLAR

Por su parte el supervisor Escolar de la Zona 23 de Escuelas Secundarias Generales, Luis Alejandro Reyes Trigos, señaló que se trató de una publicación falsa, aunque admitió que alertó a todos los padres de familia, mismos que fueron atendidos y escuchados por la mañana.

"Al parecer se trató de una noticia falsa, hasta este momento nosotros no tenemos conocimiento de que esa publicación sea verdadera, no tenemos queja alguna, incluso estamos checando las redes sociales y la publicación ya fue borrada, ya no está. No tenemos ninguna denuncia por escrito de ningún padre de familia y de ningún alumno".

Puntualizó que ese tipo de noticias desprestigian la imagen de la institución y de los maestros que laboran en ella.

El supervisor exhorto a la persona que hizo la publicación a que realice su denuncia ante las autoridades correspondientes y así ellos podrán dar seguimiento, y de confirmarse llegar a sancionar o cesar a los profesores que hayan incurrido en una falta.