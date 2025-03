Alertan sobre enjambres de abejas en Misantla

La apicultura en la región enfrenta un momento crucial, y con él surge la necesidad de informar a la población sobre el comportamiento natural de las abejas, Juan Carlos Melgarejo Haddad, apicultor y bombero de Misantla, advierte que en esta temporada los enjambres están en proceso de división dentro de sus colonias y en migración hacia nuevos espacios, en este contexto, hace un llamado a la ciudadanía para evitar molestarlas y, en caso necesario, solicitar apoyo a especialistas para su reubicación.

El ciclo natural de las abejas: la división y migración de los enjambres

Las abejas no permanecen siempre en el mismo lugar, dentro de su ciclo biológico, experimentan un proceso conocido como enjambrazón, el cual ocurre cuando una colonia ha crecido lo suficiente y parte de sus integrantes, junto con una nueva reina, se separan para formar una colmena independiente, este fenómeno es esencial para la regeneración y expansión de la población de abejas, garantizando su supervivencia y la polinización de los ecosistemas.

Melgarejo Haddad explica que este desplazamiento se da principalmente en función de la floración y disponibilidad de néctar: "En nuestra región, las abejas buscan primero la floración de los cítricos, aunque con el cambio de cultivos al limón, el panorama ha variado un poco, también se alimentan de coquitos y otras especies, lo que las hace moverse constantemente en busca de alimento", detalla.

Antes de establecerse en un lugar definitivo, un grupo de abejas exploradoras busca refugios adecuados, como huecos en árboles, troncos caídos, estructuras abandonadas o incluso espacios dentro de viviendas, durante este periodo, los enjambres pueden hacer escalas temporales en diversos puntos mientras analizan el entorno, sin embargo, es común que los habitantes reaccionen de manera errónea, tratando de eliminarlas con insecticidas, piedras o fuego, lo que pone en riesgo la vida de estos insectos polinizadores.

Recomendaciones para la población: qué hacer y qué evitar

Dado que esta es una etapa natural en la vida de las abejas, es fundamental que la comunidad conozca cómo actuar cuando se detecta un enjambre en tránsito:

- No molestarlas ni intentar dispersarlas: Las abejas en migración no son agresivas a menos que se sientan amenazadas, su presencia temporal en un sitio no significa que hayan establecido una colmena permanente.

- Evitar el uso de pesticidas o insecticidas: Estas sustancias no solo matan a las abejas del enjambre, sino que también contaminan el ambiente y afectan otras especies.

- No arrojarles agua, humo o piedras: Muchos intentan espantarlas con estos métodos, pero lo único que logran es alterar su comportamiento y hacer que se dispersen de manera desordenada.

- Contactar a especialistas para su reubicación: En caso de que un enjambre se haya asentado en una zona habitada, lo correcto es llamar a Protección Civil, Bomberos o apicultores capacitados, estos expertos pueden trasladarlas a un lugar seguro sin dañarlas.

- Informar a la comunidad: Es importante compartir esta información con vecinos y familiares para evitar reacciones erróneas ante la presencia de un enjambre.

El impacto de la desaparición de las abejas

Más allá de su papel en la producción de miel, las abejas son esenciales para la polinización de cultivos que forman parte de la alimentación humana y de muchas especies animales, sin embargo, su población ha disminuido de manera alarmante en los últimos años debido a factores como el uso de agroquímicos, la destrucción de hábitats naturales y el abandono de la apicultura.

Melgarejo Haddad señala que la producción de miel, polen y jalea real ha dejado de ser rentable para muchos apicultores, lo que ha llevado a la reducción del número de colmenas en la región, además, las abejas enfrentan un problema aún mayor: la exposición a pesticidas en cultivos de cítricos y otras plantaciones: "Cuando una abeja entra en contacto con un químico tóxico, no solo muere, sino que muchas veces regresa contaminada a la colmena, afectando a toda la comunidad de abejas", explica.

Protegerlas es responsabilidad de todos

Ante esta situación, el llamado es claro: no matar a las abejas, sino protegerlas y permitirles cumplir su función natural, reubicarlas en entornos adecuados no solo evita accidentes, sino que también contribuye a la conservación de su especie y del equilibrio ecológico.

Las abejas no representan una amenaza si se les deja en paz, aprender a convivir con ellas y respetar su ciclo de vida es clave para garantizar su supervivencia y, con ello, la de nuestro ecosistema.