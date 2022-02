El funcionario municipal dio a conocer que se esperaba que se diera un retroceso; sin embargo, se tiene registros de que el virus del SARS-CoV2 continúa en movilidad, y algunos de los casos no son registrados de manera oficial al ser de casos particulares.

Luego que la Secretaría de Salud en Veracruz diera a conocer que el estado está ubicado en verde o riesgo bajo en el semáforo epidemiológico a nivel federal, para el periodo del lunes 21 de febrero al domingo 6 de marzo de 2022, el municipio de Misantla no pasará al cambio de color; para ello el municipio quedará en color amarillo, expuso Juan Nicolás Landa Polo , titular de Protección Civil de este municipio.

"Nosotros esperábamos retorcer a verde, aunque me he enterado de problemas de contagios, de compañeros y amigos, muchos de ellos no son contemplados por la Secretaría de Salud, porque se atienden con médicos particulares; por ello si retrocedemos o nos mantenemos en color amarillo, la alerta debe seguir y continuar cuidándonos con todas las medidas, que ya en dos años, todos las conocemos".

Landa Polo, dijo que es necesario al igual que las personas que deben de aplicarse su vacuna de refuerzo, no dejen pasar los días que se estará llevando a cabo estas acciones de salud, pues sería el lunes, martes y miércoles de la semana entrante; la aplicación de es para el grupo de 30 años y más.

Noticia Relacionada Reblandecimiento de tierra y peso de camión originan socavón en Misantla

"En el tema del refuerzo ya nos toca a las personas mayores de 30 años hasta 39, por eso estamos exhortando a todas las misantecas y misantecos, que acudamos a los puntos de vacunación, como es en el CBTIS que será el 21, 22 y 23 de febrero, y el mismo 23 para personas postradas que se encuentran en cama", dijo.