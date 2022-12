Alcalde confirma renuncia de Anahí Serna, tesorera de Medellín

El presidente municipal de Medellín de Bravo, Marco Isleño Andrade, agradeció al concluir su primer informe de labores, el trabajo de la tesorera Anahí Serna quien dio a conocer deja sus labores en el puesto por cumplir compromisos con el magisterio.

"Quiero agradecer y hacer una mención especial a mi amiga Anahí Serna que por deberes con el magisterio deja la tesorería dando un año de buenos resultados. Sé que desde su trinchera seguirá haciendo lo correcto para nuestra sociedad", expresó el alcalde.

En tanto a la todavía tesorera, agradeció también a la administración de Marcos Isleño por apoyarla y siempre respaldarla en las decisiones durante este año que sirvió como tesorera en el municipio.

"Gracias al cabildo que siempre tuve su respaldo y apoyo, a todos mis compañeros de todas las direcciones que reconozco el gran trabajo que realizaron durante este año que tuve la oportunidad de participar en este gobierno", expresó Anahí Serna.

Reconoció a Marcos Isleño Andrade, presidente municipal de Medellín de Bravo por el empeño puesto en sacar adelante al municipio, del cual aseguró sentirse orgullosa por la historia de éste.

"Me voy feliz, agradecida con Dios, con la vida, con ustedes por este gran trabajo que se llegó a realizar y no me queda más que agradecer a todos por la oportunidad", concluyó Anahí Serna.

Renuncia anunciada

Cabe recordar que en semanas pasadas se dio a conocer en redes sociales la renuncia de la tesorera, sin embargo nada había sido confirmado hasta el día 21 de diciembre. Se espera que sea en próximos días que se dé a conocer quien tome el cargo de la tesorería de Medellín de Bravo.