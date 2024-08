Especialistas advierten sobre la compra y venta de medicamentos de uso

La venta de medicamentos de uso, aunque puede ser accesible para las personas, no es conveniente, pues aunque se vea la fecha de caducidad en tiempo, no se sabe cómo estuvo su conservación, señaló el pediatra Alejandro Pimentel Domínguez.

"Algunos medicamentos traen la recomendación en las etiquetas de conservarse a ciertas temperaturas, lo cual es muy importante, pues si no se siguieron las indicaciones esos fármacos pueden haber alterado sus propiedades", apuntó.

El especialista explicó que la mayor parte, en su forma química, son sales, y cuando están expuestos a calores o fríos, al igual que la sal de casa o el azúcar, se puede cristalizar o compactar y al momento de utilizarla puede haber disminuido sus efectos o bien haber cambiado.

En este último caso, apuntó, se corre el riesgo de efectos colaterales que afecten a algún órgano del cuerpo, como el hígado o el riñón, que se encarga de la desintoxicación o purificación de una sal.

"Esta situación que pudiera parecer como una oportunidad de obtener un medicamento, puede no ser correcta", apuntó.

Pimentel Domínguez señaló que si bien algunos medicamentos de patente tienen un precio elevado, hoy la población tiene la oportunidad de acceder a otros genéricos, que son las mismas sales originales, no un producto intercambiable y que pueden obtener a un precio más accesible y que fue almacenada con el mismo cuidado.

Consideró que para mejorar la accesibilidad a lo fármacos que son necesarios para mejorar la salud, no así con los que se expenden de manera particular porque la persona ya no los utiliza o le dan en el IMSS y ya no los requiere.

También te puede interesar... IMSS Veracruz Sur emite recomendaciones para combatir dolores de espalda

El pediatra apuntó que si no se conoce el manejo de un medicamento, su ingestión puede representar un alto riesgo para la población, por lo que hizo un llamado a que cada quien sea responsable al cuidar de su salud.