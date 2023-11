Advierten por retroceso en materia LGBT en México y Veracruz

El presidente nacional de Unidos por la Diversidad, Alfredo Ramírez Durán, aseguró que la exigencia de justicia no cesa por parte de la comunidad LGBTTTI tras la muerte del magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo.

Y es que no están de acuerdo con los resultados que arrojo la Fiscalía de Aguascalientes, y el anuncio hecho por el Gobierno Federal sobre el caso en el que se minimiza la situación.

"En el caso de mi amigo el magistrade (Ociel Baena Saucedo) me es impresionante como abogado ver cómo cerrar una investigación en un día, dieron la causa de la muerte en un día; se da la noticia a las nueve de la mañana, en mañanera lo anuncian y lo minimizan".

Ramírez Durán aseguró que habrán de exigir justicia para que no se dé carpetazo, pues el magistrade era un referente a nivel Latinoamérica de lo que se debe hacer en materia de lograr el género no binario.

Crímenes de odio en Veracruz

Sobre el desempeño de la fiscal Verónica Hernández Giadáns para esclarecer los crímenes que se han registrado en la entidad contra la comunidad LGBT y en la zona de Córdoba, señaló:

"Me pregunto ¿ya se esclarecieron los delitos que se han perpetrado contra la diversidad? ¿Se esclareció el de Veracruz, el de Xalapa? No.

"Seguimos en una mesa, seguimos en una investigación que gira y gira pero no arroja cierta información, que "es que fue riña, es que fue narcotráfico, es que fue violencia"; sí, pero a través de qué".

Admitió no conocer al diputade en el Congreso de Veracruz; de forma general, aceptó que se tiene en general un retroceso en la lucha de los derechos humanos de la comunidad de la que forma parte.

"En temas legislativos tenemos un retroceso; algo muy importante es que las y los y les representantes de la diversidad en todos los escaños, sean representantes dignos.

"No tengo nada contra los actuales pero debemos de entender que cuando ocupemos un lugar de poder tenemos que rendir cuentas, no podemos legislar a capricho, en un encono ni haciendo un encono con los demás legisladores, hay que sumar voluntades y no dividir".

El activista hizo un llamado a la sociedad para que tenga una mayor empatía ante estos hechos, porque más allá de que se haya asesinado a una persona no binaria se trata de un ser humano al que le arrebataron la vida.

Además que no se debe olvidar que no se está exento de tener un familiar que tenga una orientación sexual distinta, y que puede estar vulnerable a ser víctima de estos delitos