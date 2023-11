Magistrade había pedido protección meses antes de su muerte

El cuerpo del magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes, Jesús Ociel Baena, fue hallado sin vida este 13 de noviembre junto al de su pareja, al interior de su domiciio. El caso ha sido socialmente calificado como un crimen de odio, a pesar de que las autoridades del estado, descartaron este delito y determinaron que no existían signos de violencia, a pesar de que ambos presentas heridas, por lo que continúan con las investigaciones.

Le funcionarie fue el primer integrante de un tribunal reconocido como una persona no binaria en tomar un cargo, no obstante, su lucha por el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ estuvo envuelta en distintas controversias, sobre todo por aquellas personas que no reconocían su figura social.

Magistrade habría pedido protección por múltiples ataques

Un puntero en el caso que se contradice con el informe de las autoridades, es que el pasado 31 de julio del presente año, Ociel Baena habría expuesto su solicitud de vista al Mecanismo de protección integral de personas defensoras de Derechos Humanos ante los múltiples ataques a su persona.

A través de redes sociales, le magistrade compartió el recurso adscrito a la Secretaría de Gobernación federal y a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes con el fin de dictar a favor a su petición para una serie de medidas de protección ante el temor sufrir un ataque a su integridad física y a su vida.

En su publicación, Jesús Baena indicó que otros de los motivos para presentar dicho recurso fueron el homicidio de Ulises Nava, activista de la comunidad, así como las distintas declaraciones de la senadora Martha Márquez, a quien habría denunciado por violencia política.

"Derivado de los múltiples ataques a mi persona, el homicidio de Ulises, los discursos de odio de la senadora Martha Márquez, las amenazas de muerte en mis redes sociales, la Sala Superior ordenó dar vista al Mecanismo de protección integral de personas defensoras de DDHH".

Detalló en redes sociales.

La primera denuncia no binaria

Ociel Baena habría presentado la primera denuncia por una persona no binaria, en donde señalaba haber sufrido violencia política por la legisladora Martha Cecilia Márquez. En redes sociales, le magistrade compartió su queja, con el fin de exponer los discursos de odio a la comunidad LGBTIQ+.

La legisladora habría tomado su cuenta de Facebook para emitir declaraciones en contra Ociel Baena, al indicar su desacuerdo para que le magistrade acudiera a escuela de Aguascalientes para impartir charlas a favor de los derechos de la comunidad LGBT.

La senadora perteneciente al PT habría señalado su "respeto y reconocimiento ante las diferencias de la sociedad", no obstante, hizo un llamado a favor de la familia y favor "de la educación libre de ideologías de género".

Ante esto, le magistrade señaló que considerarse una persona no binaria o de la comunidad no debería considerarse como algo ideológico, sino un debate que permita la expresión.

"Acabo de presentar la primera denuncia por una persona no binaria en contra de la Senadora Martha Cecilia por emitir discursos de odio en contra de nuestra población LGBTIQA+. Senadora, nos vemos en los tribunales: ¡Y la que gane!", destacó.